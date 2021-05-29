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義大利口味

〈飲食香江〉林柏榮

國內的綜藝節目，往往會找幾個文化人作評論，但凡心理、哲學、宗教等層面，在大師口中娓娓道來，總有點玄機似的。早前看一檔節目，叫「從長安到羅馬」，看名稱大概推想到是關於古代中國和西方文明的接觸，比較差異後，最後難免要自抬身價。

其中有集講到義大利的飲食，主持人飛到羅馬，品嘗了薄餅後，拋下一句對義大利美食的總評，就是離不開「美感」，認為薄餅上的番茄、羅勒、起司拼湊出義大利國旗的色彩。

事實上，亞洲人對歐洲總懷有份浪漫聯想，義大利有Fendi、Armani、Gucci、Ferrari……全部都是夢寐以求的品牌，無論材料、設計、工藝都是最上乘的代表，於是只要是關於義大利的，都與美感拉上關係。我們只著眼於奢侈品，卻忽略了生活用品，對於義大利飲食來說，薄餅只屬於生活用品，是人們日常的糧食，情況跟我們食米飯一樣。

義大利薄餅發源地為拿波里，那裡的薄餅被列入非物質文化遺產，薄餅之所以在拿波里普及，主因是要應付都巿人口急增和營養不足等問題。

在肉類不足的情況下，薄餅成為完全營養食品：麵粉含有豐富麩質、植物性蛋白質；然後撒上大量起司，含有動物性蛋白質和脂肪成分；再加上番茄和甜羅勒，前者富含胡蘿蔔素和番茄紅素，後者則有維他命C，最後是大蒜、橄欖油等調味，就足以填飽都巿貧民的腸胃，又能顧及均衡營養。

至於以食材拼湊出國旗色彩，指的是「瑪格麗特披薩」，用了紅色的番茄、白色莫札瑞拉起司、綠色羅勒葉，據說是1889年瑪格麗特女皇在到訪拿坡里王宮時，廚師無意中設計出來的；是否特意以國旗色彩入饌倒不得而知，但得到女王的欣賞後，薄餅就由平民糧食擴展成貴族口味，大大提升了薄餅的名聲。

真正以美食讓義大利國民統一的，應該是「義大利料理之父」阿圖西(Pellegrino

Artusi)，他的烹飪著作「料理的科學和吃得好的藝術」，調整了各地方料理，奠定了義大利料理的基本口味，適逢那時國家剛剛統一，這部烹飪書為國民意識統一帶來深遠的影響。

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