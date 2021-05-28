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成功人士必做的「刻意練習」

〈每日驚艷〉張宏

上回談到心理學專家Anders Ericsson的「刻意練習」（deliberate practice），女兒聽了，好奇問道︰「練習的時候，當然是練習自己不懂的事，所謂『刻意練習』，與一般練習，具體有何不同？」

先說說Ericsson做研究的背景，他以精英音樂家、醫師、運動員、科技工程師等作為對象，經過數十年研究，從眾多成功者的經驗，歸納出頂級精英的方法︰他們都不斷提升自己的能力，而且用的方法非常類似，他稱這種方法為「刻意練習」。

他歸納出的成功藍圖，包括以下幾點︰一︰清晰而具體的目標；二、極度專注地練習；三、接受對自己表現的意見回饋（feedback），愈快愈好；四、走出舒適區（comfort zone），接受不舒適的新常態。

更重要是，「刻意練習」想達到的目標，必須有三項要素。要素一︰以最有成就的人作為參考對象；要素二︰找出他們有何方法達到今天的成就；要素三︰設計自己的練習，讓自己也能駕馭這些方法。因此，目標必須高而專，不是舒舒服服就能達到的目標。

他曾在接受紐約時報專訪時說，天賦並非一切，「如果以為有了天賦，即使不花時間改進也會表現出色，這是沒有根據的事。」還是老話說得好，「業精於勤荒於嬉，行成於思毀於隨」，成功沒有僥倖，也沒有捷徑。

紐約時報

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