自家製港式麵包的材料中，經常會出現這小東西，可是不容易在倫敦 超市買到，只有省卻了，總是覺得不夠完美。

這東西是「Custard Powder」（吉士粉），終於在網購名單中找到它，喜出望外，匆匆落單訂購，卻又大意沒有看清楚細節。吉士粉送上門時，嚇了一跳，怎會像一袋米般那麼多？原來是購了3000克裝呢！

一大袋吉士粉，幹嘛？不打緊，從此做甚麼麵包，都會在麵糰中添上些少吉士粉，效果卻是出奇地美妙！姑勿論是椰賓、菠蘿包或是咖喱牛肉包，都特別香，顏色偏黃又特別美觀，增添了吸引力。

無意中更發現了一味港式甜品，沒有吉士粉是做不成的。這味甜品我從小就最愛吃，跟家人上酒樓飲茶，耐心等上半天，就是為了等待這味可愛的甜品從點心車推出。

首先，將西米放進滾水中煮上十多分鐘，然後熄火焗一會，有時要重複這工序，直至粒粒西米變成通透，然後放進冷水中清洗備用。

將吉士粉放進牛奶 中輕輕攪呀攪，直至完全沒有粉粒，備用。開個細火（小火），將糖和椰漿放進，糖溶了，可加入少許無鹽牛油。這時候，吉士粉漿可進場了，一邊輕輕攪一邊逐少加進吉士粉漿，攪呀攪，神奇效果乍現，原本是水溜溜的混合體，漸漸變成糊狀。

熄火一會，待糊漿稍涼，才加進蛋漿和西米。小火滾熱後，將糊漿放進小碗，焗爐高溫 焗20分鐘，色香味美的焗西米布甸完成！

個人不喜歡加蓮蓉，兼且可以一口氣吃兩碗，太幸福了！