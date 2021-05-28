電視劇集，甚至電影 ，不管是內地還是港產，都喜歡播帝王戲。帝王戲的核心主題是宮廷鬥爭，宮廷裡的風雲詭祕，具有中國 特色的權術智慧，把權術這個主題推向了極端，玩弄權術便成為每一個所謂「盛世明君」所必備的本領，也是每一位大臣的必修課。

宮廷的權力鬥爭，其特點是沒有明規則而只有潛規則，或者明規則名存實亡，真正發揮作用是潛規則。明規則寫在紙上、說在口上，但常是擺設，有如花瓶；潛規則看不見、摸不著，但實質上制約著人的行為和決定著人的命運。

這一套教帝王｢潛御群臣｣的帝王之學，來自韓非子，令人心成為｢陰森的祕窟｣(牟宗三先生語)。韓非子是先秦法，講法、術、勢，其中的「術、勢」之說，源自道家。古代稱「帝王之學」是「君人南面之術」，班固《漢書・藝文志》形容道家「蓋出於史官，歷記成敗存亡禍福古今之道，然後知秉要執本，清虛以自守。卑弱以自持，此君人南面之術也。」

所謂「清虛自守。卑弱自持」，便是以清淨虛無的處世態度來保護自己，以卑微柔弱的處世態度克制自己，可說是古人南面稱王的所謂「南面之術」，即帝王之學，集中了中國古代帝王的領導學、謀略學、管理學以及識人術、用人術、縱橫術等為一體的特殊學科。

而事實上，老子在《道德經》說話的對象，不是普通百姓，而是帝王，提出「聖人之治」的問題，其主要關懷，是帝王應以何種方式統治百姓和管理好國家。至於莊子，其內篇也有《應帝王篇》，講述的正是所謂「明王之治」。