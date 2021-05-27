奶路臣街。(取材自維基百科)

記得副刊曾登載一篇笑談，記述香港 早年的一些怪譯，如港島司徒拔道Stubbs Rd.，初譯為士塔士道。那引起筆者的動機，蒐集香港趣譯的街道名稱，聊逗各位朋友一笑。

香港島和九龍半島先後割讓給英國 時，都是維多利亞女皇當政的時候，翻譯的公務員豈會不知Queen Victoria St. 是以「事頭婆」命名的街道？卻偏偏譯作維多利亞皇后街；同樣以英女皇命名，連貫中環和港島東西區最重要的交通樞紐，竟譯為皇后大道，女皇變皇后！譯員存心搗蛋？抑或出於無心？識者知道誤譯，為什麼沒有糾正？是否如特許發鈔的The Chartered Bank譯為渣打銀行一樣，既成事實，不如留為趣談?! 以作一笑?!

若有定譯，如非專利，通常都會挪用。如英國在滑鐵盧(Waterloo) 打敗法國的拿破崙。滑鐵盧已是定譯，對如日中天的大英帝國來說：這是勝利、光榮的象徵，那年代的公務員豈會不知？或說滑鐵盧衍義「失敗」，但那是近半世紀的事。以之命名的大道：旁建高級住宅區、並有政府、教會和慈善機構的大醫院和著名教堂、中小學校、及一間高等學府。華人傳統「敬老」，Waterloo Rd.滿街宗教、文化教育 氣氛的高雅大道，翻譯員捨定譯，妙譯為窩「打老」道。

又如旺角鬧市的Nelson St. ，一般人都知道是海軍名將納爾遜的名字，翻譯員又捨定譯，譯為奶路臣街。(預知日後有女人街？！一笑)

翻譯員即使不是基督徒，也不知道聖經人名David已定譯為大衞，但把David Lane 譯為爹核里，那個「核」字，還得要念粵語的俗音，即語音，「爹核」無論怎樣讀，都已生歧義，只好「一笑」。

按基督教聖經記載：猶太王國繁榮時代有先知拿單Nathan，港英以之命名的九龍最繁華的大道，譯作彌敦道，「彌」字要用俗語音念( 若念正讀「眉」就是把N誤作M )，無論怎樣念，都是誤把首個a，誤作長音。幸而

港人多不知道譯得烏龍，彌敦道繼續繁榮。

還有莫名奇妙的譯名，例如：小學生都懂的Green St.、French St. 譯為箕連街、朝光街，真不知所謂？！路人看見，又只好一笑。