我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美死亡破59萬 39.7%民眾完成接種

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

街道譯名趣談

〈香江往事〉元雁
奶路臣街。(取材自維基百科)
奶路臣街。(取材自維基百科)

記得副刊曾登載一篇笑談，記述香港早年的一些怪譯，如港島司徒拔道Stubbs Rd.，初譯為士塔士道。那引起筆者的動機，蒐集香港趣譯的街道名稱，聊逗各位朋友一笑。

香港島和九龍半島先後割讓給英國時，都是維多利亞女皇當政的時候，翻譯的公務員豈會不知Queen Victoria St. 是以「事頭婆」命名的街道？卻偏偏譯作維多利亞皇后街；同樣以英女皇命名，連貫中環和港島東西區最重要的交通樞紐，竟譯為皇后大道，女皇變皇后！譯員存心搗蛋？抑或出於無心？識者知道誤譯，為什麼沒有糾正？是否如特許發鈔的The Chartered Bank譯為渣打銀行一樣，既成事實，不如留為趣談?! 以作一笑?!

若有定譯，如非專利，通常都會挪用。如英國在滑鐵盧(Waterloo) 打敗法國的拿破崙。滑鐵盧已是定譯，對如日中天的大英帝國來說：這是勝利、光榮的象徵，那年代的公務員豈會不知？或說滑鐵盧衍義「失敗」，但那是近半世紀的事。以之命名的大道：旁建高級住宅區、並有政府、教會和慈善機構的大醫院和著名教堂、中小學校、及一間高等學府。華人傳統「敬老」，Waterloo Rd.滿街宗教、文化教育氣氛的高雅大道，翻譯員捨定譯，妙譯為窩「打老」道。

又如旺角鬧市的Nelson St. ，一般人都知道是海軍名將納爾遜的名字，翻譯員又捨定譯，譯為奶路臣街。(預知日後有女人街？！一笑)

翻譯員即使不是基督徒，也不知道聖經人名David已定譯為大衞，但把David Lane 譯為爹核里，那個「核」字，還得要念粵語的俗音，即語音，「爹核」無論怎樣讀，都已生歧義，只好「一笑」。

按基督教聖經記載：猶太王國繁榮時代有先知拿單Nathan，港英以之命名的九龍最繁華的大道，譯作彌敦道，「彌」字要用俗語音念( 若念正讀「眉」就是把N誤作M )，無論怎樣念，都是誤把首個a，誤作長音。幸而

港人多不知道譯得烏龍，彌敦道繼續繁榮。

還有莫名奇妙的譯名，例如：小學生都懂的Green St.、French St. 譯為箕連街、朝光街，真不知所謂？！路人看見，又只好一笑。

香港 英國 教育

上一則

Neo與New

下一則

還鄉（一）

延伸閱讀

咬指尖遊民落網 華男憶遇襲：傷心恐懼

咬指尖遊民落網 華男憶遇襲：傷心恐懼
8大道掃蕩賭檔 1棟樓抓到2家

8大道掃蕩賭檔 1棟樓抓到2家
華人司機遭搶破案 嫌犯是有前科危險人物

華人司機遭搶破案 嫌犯是有前科危險人物

斯靜格拜訪布碌崙亞總會 承諾制定亞裔安全計畫

斯靜格拜訪布碌崙亞總會 承諾制定亞裔安全計畫

熱門新聞

黛安∕圖

偷雞不著蝕把米（上）

2021-05-22 03:02
黛安∕圖

偷雞不著蝕把米（下）

2021-05-23 03:02
來自台北和台中的林筱菁（左）和廖宜霈，因到成大讀書，留在台南七股十份里小漁村成立「股份魚鄉」，發展食魚教育的跨域事業。(記者吳淑玲／攝影)

外地2女成大讀書留駐台南七股 食魚教育翻轉漁村

2021-05-24 07:00
張大千1945年作「讀書圖」，設色紙本、立軸，估價500萬港元起。（圖：邦瀚斯提供）

看中國藝術勾勒的輪廓 女子無才真的是德？

2021-05-20 21:09
《冰海小鯨》插圖。（徐國能∕圖片提供）

人生始於告別，終於相逢

2021-05-19 03:02

爸爸的第一次

2021-05-21 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
海外美國人可持今年過期護照入境

海外美國人可持今年過期護照入境
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？