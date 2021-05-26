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〈六合飛翔〉花的世界

岑逸飛

最近筆者在家中的花園所置放的花卉盆栽，特別添置了不同的顏色，紅的、黃的、橙的和紫的非洲菊，還有白晶菊、板立黃菊以及花農名為「十八小姐」的紅白相間菊。非洲菊又名扶郎花，原產非洲南部。花大色美，嬌姿悅目﹔白晶菊又名小白菊，原產歐洲，矮而強健，耀眼奪目﹔板立黃菊有尊貴之美﹔「十八小姐」則是丰采絕俗。

筆者愛菊花，可能也是鍾情陶淵明的關係。周敦頤的《愛蓮說》有云：「晉，陶淵明獨愛菊。」；又說：「菊，花之隱逸者也。」陶淵明一生寫下很多菊花相關的詩詞，例如：「採菊東籬下，悠然見南山」；「秋菊有佳色，裛露掇其英」。而事實上，菊花確有其獨特的觀賞價值，千姿百態，清雋高雅，尤其在百花紛紛枯萎的秋冬季節，菊花傲霜怒放。何況菊花又是吉祥、健康和長壽的象徵，正合我意。

另外我的花園還置放了蝴蝶花、牽牛花、洋葵、洋鳳仙、硃砂桔、百合杜鵑、小天使以及名為「花貓」的牡丹芍藥。古人評花：牡丹第一，芍藥第二，謂牡丹為花王，芍藥為花相。如今「花貓」將此二者合而為一，又是另一番韻味。

值得一提的是蝴蝶花，是鳶尾科鳶尾屬植物，原產日本、和中國中南部。古代又稱蝴蝶花的其實瓊花，是忍冬科莢蒾屬植物，中國特有的名花，文獻記載唐朝就有栽培，它以淡雅風姿以及富有傳奇浪漫色彩的逸聞，博得世人厚愛和文人墨客讚賞。

至於別名仙羽蔓綠絨的小天使，葉小而幽雅，原產地為巴西，看起來乾淨優美，插上一朵紅色洋葵，更洋溢喜慶的意味。

天使 中國 日本

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