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〈太平山下〉女兒迷上了郭富城

潘健生

鄰居最近有點煩，甚至有點擔心。他的女兒明年就要升高中，能不能繼續留在要壓縮一半學生的現在的重點高中？

問題出在最近他女兒迷上了郭富城。

他女兒的房間牆上貼滿了郭富城的劇照或海報。作為偶像，郭的個人歷史，女兒如數家珍。有關郭的新聞無一遺漏。書架除了學習參考書外，擺的幾乎是郭的錄音帶、CD、演唱會現場錄影帶，還有各期有關偶像的八卦娛樂雜誌。

她放學回到家，就留在自己的房間幾個小時直至晚飯才出來。一如既往的，她桌上擺著作業。令人疑惑的是，她還戴著耳機。她是在專心做作業，還是分了心在聽郭富城的歌？他確實擔心女兒因崇拜偶像而誤了學業。因為現在是關鍵時刻。

但他不是一個對女兒直接呼喝教育的人。他愛女兒，父女一直以來都是以和風細雨溫婉的方式進行交流，彼此平等。女兒也一直是乖乖女，學習也不錯，自覺。

這天女兒回到家，少有的開口要爸給錢買郭富城星期六晚上演唱會的票。

雖然演唱會價錢不菲，作為父親他還是爽快地如數給付了。並趁女兒感激之餘，他說：「你喜歡郭富城？」

女兒見父親無成見地與她聊自己的偶像，也無掩飾地說：「是啊，郭富城活力十足，歌喉了得，跳舞還很勁呢！」

父親嗯嗯嗯地聽著，附和說：「是不錯，形象健康，有男子氣概。」

知父莫若女。聰明的女兒看出父親神情有點勉強，動悉了父親內心還有話未說。 

她有點調皮地說：「你是擔心我迷上了郭富城不能自拔，影響升高中是吧？」 

父親有點尷尬，但馬上以有力的默認眼神看了看女兒，看她到底怎麼說，怎麼處理。

「心中有偶像，精神有寄託，學習有動力。但是我才不會讓一個遠方的看得見摸不著的偶像完全支配占據我呢！」

然後又說：「爸爸你放心，我只是欣賞他，女孩子嘛，到了這個年紀，心目中有個偶像很正常、很自然啊！」

父親當然知道這很正常、很自然。最高興的是他聽到女兒如此坦誠在理大方地回答，他覺得在過去與女兒平等交流、潛移默化言行影響的教育有效，在這方面，他覺得女兒理性成熟了。

確實，女兒的學習並沒有受影響，甚至還被激勵了，學習成績穩定並上升，最後如願升上期待的高中。

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