電影 《人鬼情未了》（或譯《第六感生死戀》）的經典情節，就是女主角在整陶瓷拉坯，突然間感覺到已去世的男朋友在身後抱著自己，四隻手一起在陶泥中撫摸，畫面淒美浪漫，當年觸動無數年輕一代。及後港產片《家有喜事》中，周星馳與張曼玉 也來一個搞笑版本，將不同年代的觀眾拉在一起，成功地連結了相同話題。時至今日，每次見到有拉坯機在眼前，這一幕經典場面都自動閃出，成為大家的集體回憶。

一向喜歡美麗的東西，早幾年仍可以自由飛翔的時候，去過日本 滋賀縣甲賀市的信樂町，當地出名的就是信樂燒，是日本陶瓷界六古窯之一，很多作品都是出自名家之手，令人目不暇給，我與太太當然買了一些戰利品回家，每次拿出來用，都會勾起當時旅遊的美好時光。

最近參加朋友中心辦的陶瓷班，初次接觸這門藝術，才明白到其博大精深，由認識陶泥、搓泥、塑泥、定形、窯燒、上釉、再燒，每一個工序都看似很簡單，但做起來要注意的小節就很多，稍有不慎，作品就會化為烏有，要重新再做。上釉後跟窯燒後又有極大差異，未到最後一刻，也不會知道出來的成品是如何。經過學習，令我更懂得欣賞陶瓷，日後看到心儀的作品，也不會第一句就說「很貴呀！」這種膚淺的說話。