最近與兒子談話，他問︰「天賦重要？還是後天努力重要？」這個認真的問題要認真回答，於是向他介紹一位「中女」心理學家變身歌星的事。

講的是丹麥心理學家Susan Bargmann，她看到美國 心理學教授Anders Ericsson提出的著名學說「刻意練習」（deliberate practice），指出體育、音樂、數學和商界不同領域的佼佼者，成功並非只靠天賦，而是比其他同業更努力「練習」。這些並非簡單的重複練習，而是有目標、有回饋、高質量的「刻意練習」。

Bargmann忽發奇想，若要驗證這項理論，何不自己主動學習一些不擅長的事？五音不全的她，自小的夢想是做歌星，於是鼓起勇氣邀請一位歌唱老師，一同進行漫長的改造工程。她的「刻意練習」包括每天練唱一小時、設定目標、由老師指導、主動聽取意見和批評，希望練成Whitney Houston的「巨肺」風格。

奇妙的事情發生了，不斷練習一年半後，她的聲音脫胎換骨，其後不但登台演出，還推出了自己的專輯《Sus B》。如今這位40多歲的兩女之母，找到做歌手的信心，仍然每天刻意練習至少一小時，還開始練習作曲。

回答兒子的提問，我認為天賦與努力同樣重要，每個人總會在不同領域有天賦，有天賦還要刻意練習，精明地改進，才會成功。