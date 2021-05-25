我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

中女如何變歌星？

〈每日驚艷〉張宏

最近與兒子談話，他問︰「天賦重要？還是後天努力重要？」這個認真的問題要認真回答，於是向他介紹一位「中女」心理學家變身歌星的事。

講的是丹麥心理學家Susan Bargmann，她看到美國心理學教授Anders Ericsson提出的著名學說「刻意練習」（deliberate practice），指出體育、音樂、數學和商界不同領域的佼佼者，成功並非只靠天賦，而是比其他同業更努力「練習」。這些並非簡單的重複練習，而是有目標、有回饋、高質量的「刻意練習」。

Bargmann忽發奇想，若要驗證這項理論，何不自己主動學習一些不擅長的事？五音不全的她，自小的夢想是做歌星，於是鼓起勇氣邀請一位歌唱老師，一同進行漫長的改造工程。她的「刻意練習」包括每天練唱一小時、設定目標、由老師指導、主動聽取意見和批評，希望練成Whitney Houston的「巨肺」風格。

奇妙的事情發生了，不斷練習一年半後，她的聲音脫胎換骨，其後不但登台演出，還推出了自己的專輯《Sus B》。如今這位40多歲的兩女之母，找到做歌手的信心，仍然每天刻意練習至少一小時，還開始練習作曲。

回答兒子的提問，我認為天賦與努力同樣重要，每個人總會在不同領域有天賦，有天賦還要刻意練習，精明地改進，才會成功。

美國

上一則

收藏天王品味 周杰倫x蘇富比完整拍賣資訊來了

下一則

韭菜盒子

延伸閱讀

休士頓美福藥局 為外國入境民眾免費施打疫苗

休士頓美福藥局 為外國入境民眾免費施打疫苗
中國人活動中心 22日免費打疫苗

中國人活動中心 22日免費打疫苗
《聲夢傳奇》娛樂圈縮影

《聲夢傳奇》娛樂圈縮影
摯友玲

摯友玲

熱門新聞

黛安∕圖

偷雞不著蝕把米（上）

2021-05-22 03:02
黛安∕圖

偷雞不著蝕把米（下）

2021-05-23 03:02
張大千1945年作「讀書圖」，設色紙本、立軸，估價500萬港元起。（圖：邦瀚斯提供）

看中國藝術勾勒的輪廓 女子無才真的是德？

2021-05-20 21:09
《冰海小鯨》插圖。（徐國能∕圖片提供）

人生始於告別，終於相逢

2021-05-19 03:02
來自台北和台中的林筱菁（左）和廖宜霈，因到成大讀書，留在台南七股十份里小漁村成立「股份魚鄉」，發展食魚教育的跨域事業。(記者吳淑玲／攝影)

外地2女成大讀書留駐台南七股 食魚教育翻轉漁村

2021-05-24 07:00

酒裡情懷

2021-05-17 02:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼
專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因
赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去
打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐
研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡

研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡