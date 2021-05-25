小時，是上世紀五○年代，很喜歡看插畫，我曾有幾本安徒生童話集，還是豎排本，上面的人物插畫古樸典雅，異國風味濃；也許是小男生，天性使然，尤其愛看那些體格豐滿的西洋女性畫像，心裡會湧起一股似乎是面對媽媽，又似乎面對非常喜歡的人那麼一種感覺。

家裡存有不少民國時拍的女性的照片，她們多身著旗袍、燙髮，渾身上下都流露著一種氣質；這氣質在我長大至成年後好長一段時間，在同時代的女性身上難得再見到了。

安徒生童話本和相片隨文革一把火燒光了。後來上山下鄉又回城都，在六○年代未至八○年代初，這一段時間，主流政治的畫像多是工農兵，無論男女，一個個張牙舞爪似的。身邊的女性，年輕的如我一起下鄉的女知青，年歲大的如我母親輩的阿姨們，她們都身著藍色小翻領的外衣，樸素端莊之餘，總覺得少了種氣質，沒有安徒生童話裡的女人和著旗袍民國女人那種氣質。

然而，有一天，那渾身上下流露著那種氣質的女人撲面而來了。七○年代末，國內剛剛開放，從香港 回鄉探親的表兄，帶來當時國內人最愛的卡式錄放機、幾盒港台歌星錄放帶，還帶來一本香港明星掛曆，港人稱之為某某明星寫真集。我第一次聽到「寫真」這詞。

真正使我心扉大動的是，寫真集封面上明星的寫真照，只見她背對著人，扭頭望著我們，「美目媚兮，美目倩兮」，那俊秀、水靈、洋氣、活潑的臉蛋，美得不知其所以然。一襲藍色紗巾斜披肩上，柔美之極，襯托得那另一香肩，大半美背，說不出得白皙、豐滿。

那年我正上大一，平生那見過這等美人，這樣裝扮。這種風情，我突然想起安徒生童話集和民國相片上的那些女性，她們流露出的氣質，正洋溢在這明星照上。我彷彿被啟蒙般、心裡突然醒了，這氣質就是「女人味」，她們才是很有女人味的女人。

我也是第一次同時記住了一位香港女明星的名字和容顏「米雪」，是她的寫真集。

那以後，託表兄的幫忙收集了不少這種寫真照。米雪、甄妮、汪明荃等，還有台灣 的林青霞、鄧麗君，後來的翁美玲、張曼玉 等等。這些影視明星，歌星在她們的寫真集裡，或雍容、或華貴、或風騷、或優雅，姿態萬千，自由開放，演繹盡那年代女性的一代風華，萬種風情。

國內人性被壓抑久了，女性的「女人味」也幾乎消失。那時。這些明星照的湧入，真是啟蒙了我們這一代，原來女性可以、也應該如此的優雅，如此的開放，如此的風情。那時，香港明星照不能在國內公開發行，都靠港台歸客帶入；那一家能掛本港台明星照是很有面子的。港台風的吹入也影響了內地的時尚，女性的裝扮姿容也漸豐富多彩，「女人味」漸濃。港台的那些明星引領了七、八○年代大陸女性時尚潮流。

今天，當年香港明星這類的寫真集少了，裸體掛曆多了，這是另一境界的事。可我還是欣賞當年那些寫真集，她們使我真正認識到女性之美。