上世紀80年代初，看電視劇開始成為內地民眾主要娛樂方式之一，其中給筆者留下印象和記憶最為深刻的是引自香港的《大俠霍元甲》。

幾十年過去了，還記得徐小明是該劇導演 ，霍元甲的扮演者是黃元申，開播後引發一股收視熱潮。看過該電視劇的人，無一不知劇中的英雄主人公霍元甲，同時把飾演霍元甲的黃元申，視為中國 功夫的形象代表。特別是那首膾炙人口、用粵語演唱的主題歌《萬里長城永不倒》：「萬里長城永不倒，千里黃河水滔滔……」的歌詞，充滿了民族豪情和英雄氣概。這是一首催人奮進、讓人熱血沸騰的歌，所以很快風靡各地廣泛傳唱，並掀起唱粵語歌的風潮；雖然歌詞現在已經記不全了，但那鏗鏘有力的曲調至今還記憶猶新，並隨時能哼唱出來。

故事發生在清末民初，當時有霍、趙兩個武林界名門大家為誰是「正宗」隔江對壘、爭執不下。霍元甲雖出身武術世家，但因自幼體弱，未能得到父親真傳的霍家拳術。然而霍元甲不甘示弱，用自己的悟性和堅強的毅力，奮發圖强勤學苦練十餘載，終於練得一身真功夫，在霍、趙兩家比武中，一舉擊敗了對手。

日本 武林高手得知霍元甲的情況很不服氣，拚死要與其一決雌雄，結果霍元甲大獲全勝。通過一系列擂台比武，使其認識到：中國人要想不受外人欺辱、要想摘掉像幽靈般纏繞在中國人頭上那頂帶有歧視性的「東亞病夫」的帽子，必須喚起和動員廣大民眾覺醒，一起強身健體。

故事中，霍元甲收了一個由於誤會而暗下視其為仇敵的特殊弟子陳真，而霍元甲以誠相待，用實際行動潛移默化感染他，最終改變了其敵視的態度。故事情節錯綜複雜，大量的擂台對打場面吊人胃口。

80年代初，我在河北省香河縣醫院供職，那時電視還算是罕見物，尚未普及到大多百姓的家裡；我有難得的機會購買一台12吋日本三洋黑白電視機，成了大院裡有電視機的第一人。

每到《大俠霍元甲》即將播出時間，人們紛紛湧進到我的住室圍在電視機前等待，然後靜靜地從頭看到尾，而且每看完一集大夥都會津津樂道地議論一番。更為甚者，有些年輕人與孩童們聚在一起，效仿劇中人對打的形象，揮拳踢腿，互相比畫你進我退、你攻我守的動作。

故事中的霍元甲是武功超人的英雄，霍元甲和陳真的飾演者，也絕對是武林中的高手，引得電視觀眾的熱捧和仰慕。