早前中國國務委員兼外長王毅說「民主不是可口可樂 ，美國 生產原漿，全世界一個味道」。我不確定他是否懂得民主，但肯定不明白可口可樂。可口可樂在不同地區生產，會因著水質、顧客口味而作出調整，最簡單是糖份不一樣，一罐330ml的可樂，糖份最高的是加拿大，有39克；而泰國 可樂只有32克糖，是最少糖的地區。

從數字會推斷泰國人不嗜甜，事實又未必如此簡單，泰國的雪碧是全世界最甜，有47克糖，相對澳洲只19克，這差距很大，可以指出在眾多碳酸飲品中，可樂在世界各地的味道會相對接近，但說不上是同一個味道。

可樂也會因應地區而生產不同口味，例如日本有桃子味、美國有櫻桃味，前者香甜得令人發毛，後者則像咳藥水的味道，這些特別的口味，就是為各地量身訂造，也曾經引入香港，不過都是慘澹收場，這說明口味也有後天培養的成份，可樂之所以成功，絕不是單靠味道就能暢銷全球。

人們熱愛可樂，往往不太清楚箇中的吸引，首先是味道，可樂不只是甜，還有酸味，一般人不易察覺，因為大部分酸味來自碳化作用，也就是碳酸，會給人刺激的感覺，因此忽略了品嘗到酸味。事實上，味道本身不只是嗅覺和味覺組成，還有觸覺，可樂的二氧化碳氣泡帶來的刺癢感，使每口可樂可以同時觸動了所有的味覺構造，尤其在炎炎夏日，冰涼的可樂會叫人欲罷不能。

簡單來說溫度低的時候，二氧化碳的溶解度更高，逸出的更少，那刺癢感會來得特別劇烈，人們熱愛可樂的主因，往往不在甜或酸味，所以在室溫下的可樂，喝起來總沒有那麼暢快。

當你以為很了解可樂的全部味道，但取掉了標誌，感覺會完全不一樣，背後關鍵是人們對這品牌的忠誠。可樂公司的宣傳部門，一直致力在人們生命所有的特殊時刻，都要有可樂在場。可以是世界盃決賽、也可以是朋友共聚舉杯祝捷。可樂成為了特別時刻的一部分，與人們共享許多經歷，經過長時間的品牌經營，可樂已經深植人心，成為了不可或缺的部分。

事實上人們未必明白美式民主，但美國政府向來積極參與世界所有事務，地球上任何議題，美國都會表達意見，情況竟有點像可樂的宣傳，那種「無所不在」的策略使人對美國多了份莫明的信賴，中國要打破這個情況，好比要另創一個品牌挑戰可樂的地位，除了絕佳的宣傳策略外，相信也要好一段時間積累才行。