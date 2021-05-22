〈香江往事〉追星年代

童年長成時，最大最好的娛樂只有聽收音機廣播節目及看電影 而已。元朗有同樂和光華兩間戲院，戲院前面有大大的彩色廣告招牌；美工人員將熱映片及預告片都詳細列出片名及演員，主角明星的特寫寫真程度非常高超，功力深厚。戲院設在大街中心，每日上學時必須走過，看到這些廣告都深受引誘，真恨不得能衝進去看。

當年看電影是特別的享受，全家看電影所費不貲，因此媽媽對選擇電影都很認真，謝謝媽媽給我們看的好電影，我印象深刻的有「綠野仙蹤」、「暴君焚城錄」、「海底六萬里」、「深宮怨」、「霸王妖姬」、「沙漠奇觀」、「十誡」、「羅馬假期」、「後窗」、「亂世佳人」、「桂河大橋」、「萬花嬉春」、「捉賊記」等，如今已經變成經典的名片。

媽媽不讓我們看她認為是垃圾的粵語片，有一次大姊帶著我們去看媽媽准許的電影，誰知道已經下了片。受不住引誘之下，我們看了一套叫做「璇宮艷史」的粤語片，是一部由張瑛、羅艷卿、梁醒波等人主演的摩登豪華喜劇，內容是什麼早已忘記了，只是回家後的後患卻是永遠難忘。

一來我們明知故犯去看爛片，二來我不幸在廁所丟失了媽媽織的一件美麗毛衣，媽媽在盛怒之下，大姊是帶頭重犯，二姊是從犯，都被罰清洗抹地全屋。我不小心丟了毛衣，被罰寫小楷十頁。

以為從此不會再看粵語片，但鄰居伍太人很親切可愛，媽媽對她很好，而她是標準的粵語片影迷。我很喜歡在她房間跟著她一起和收音機學唱粵曲，媽媽也額外准許伍太帶我去看戲。那時光藝電影公司崛起，推出一套套由新明星主演的影片，像「唐山大嫂」、「朱門怨」、「喜歡寃家」等電影，使謝賢、嘉玲、南紅、姜中平等人，成為家喻戶曉的影視紅星。

伍太與伍先生是年輕的新婚夫婦，正等待著去美國 與家人團聚。有錢有閒愛看電影，尢其是光藝出品的影片，一有上映，伍太都會帶我一起去看；伍先生騎單車載伍太坐在後座，我坐在單車前桿，由田徑小路上往元朗騎去。坐在車桿上，我不敢動搖，以免伍先生單車失控跌下田裡。那時小孩子跟著大人好像不需要門票，現在想想，那麼小孩子坐在哪裡呢？

媽媽討厭的粵語片被我看得津津有味，謝賢的英挺俊美，嘉玲的美艷動人，南紅的柔弱楚憐，在六、七十年後依然可以想起。非常佩服謝賢從年輕到現在，一路從「靚仔、靚伯變成靚爺」，得天獨厚靚足一世，難得之至。

那時街頭有很多賣電影畫報以及明星相片的攤販，我和同學放學走過，總會駐足觀賞指指點點一番才肯離開，有零用錢的會捨得買一張心愛的明星相珍貴地收藏，並帶回學校和大家共享。當年我們都成為小粉絲，被純真仰慕愛戀偶像之情，快樂地充實了童年生活。