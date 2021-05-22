「鄧姑娘，你說我應該怎麼選嘞？」年屆六十五的士司機阿陳為人敦厚老實，有點像從未長大的「大細路」，但天生我才必有用，阿陳手車很穩妥，讓容易暈車的我坐得很舒適。過去十多年，當我遊走十八區的學校任演講嘉賓時，都會請阿陳接載，任何一個難找的地址都難不到他。

「兩個都對我很溫柔體貼，你說應該怎麼選嘞？」阿陳在中國 邂逅了兩位女子，年紀均比他年輕二十載，兩個都同時表示想跟他到港定居。

「一個張嘴真甜，老公前、老公後的叫我，不過叫完之後就說要換手機 呀、買化妝品呀……」原來阿陳不笨，也會對溫柔鄉起疑心。

「另一個就不同了，從來不會要求我買東西或者要錢。她知道我喜歡吃，次次都煮家鄉菜給我吃，嘩！她的手藝真是頂呱呱……」我心裡想，阿陳你別玩啦，你心裡早就有譜了。阿陳一生從未結婚，一直跟母親同住，可惜她於數年前去世，他時常想念母親給他煮的家鄉小菜，也許這位中國姑娘正好填滿他的空白呢！

結果，阿陳當真結婚了，並將居屋重新裝修，迎接中國新娘。未幾，阿陳退休 了，我再沒有見過他，聽說太太與前夫所生的二十歲青年也來了香港跟他們同住，阿陳終於有個家。

沒想到最近傳來了消息，阿陳的老婆失蹤了！周圍的人竟然沒有一個感到驚訝：「人家貪他什麼？人家是把他當跳板，帶孩子來這啊！」

我不敢肯定他們之間是否曾經存在著真愛，但是，我能肯定我跟阿陳說的最後一句話是這樣的：「一生老本，記緊小心留給自己吧！」