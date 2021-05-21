母親節 有一個約定俗成、家家戶戶不約而同的傳統－－吃蛋糕。家母是個成長在普通香港 家庭的媽媽，她毫不掩飾地表示母親節想要吃蛋糕，還一口決定要「黃梅花籃蛋糕」。

這個名字很耳熟，卻記不起那是個怎麼樣的西餅。上網翻查，才記起「黃梅花籃蛋糕」是我童年的一大回憶，每每母親在拿到餅卡都會帶我去餅店挑西餅，每一次我都要那個小圓柱，穿著椰絲輕紗，頂著橙黃果子醬，還有奶油作圍邊的小蛋糕。打開紙盒的一瞬間，看見果醬閃閃發亮，忍不住想吃，媽媽都會邀請我共同偷吃一個「黃梅花籃蛋糕」，然後把紙盒合上，裝作若無其事又放回雪櫃裡，等爸爸回來。

疫情令大家都變廚神，我已有差不多兩年逆境廚神的經驗，這次「黃梅花籃蛋糕」真的難倒自己。海綿蛋糕時間要準確，蛋糕烘得過乾失去濕潤口感；椰絲要夠細，沾上蛋糕時才均勻；牛油忌廉算是最難的一環，糖水溫度要精確，打發蛋白時要逐少逐少放入高溫糖水，同時不停打發，之後放入牛油裡打發到順滑挺身；連頭頂的果醬也不可馬虎，要用冧酒稀釋及提味。

做了半天，終於到造型步驟。切出一個又一個的圓柱形，用牛油忌廉把兩片蛋糕黏在一起，圍邊抹上一層薄薄的牛油忌廉，再蘸上椰絲，用唧花袋和花嘴在蛋糕頂上唧出一圈忌廉，中間填上最標誌性的黃梅果醬。

做完這些，天開始黑，母親節過了一大半。但令人振奮的是，見到好多個童年西餅布滿餐桌上，母親見到「黃梅花籃蛋糕」，好似我小時候貼在餅店雪櫃玻璃上挑西餅的樣子。

最後我們追光般開車送貨，趁天黑前把部分的西餅送給同樣身在美國 的香港媽媽們。她們打開紙盒的那一刻，笑得合不攏嘴。

晚上和母親一起享用「黃梅花籃蛋糕」時，收到很多段香港媽媽們的讚賞，又說西餅憶起香港生活的日子，媽媽似乎看訊息比吃餅還要來得高興，還不知不覺地吃了三個。