為甚麼有些朋友跟你特別投緣，你很享受跟他們聊天，但有些人你卻避之則吉，不太想交往？這壓根兒是取決於你們是否有共同話題。

青春少艾的年代較為簡單，女生圍埋談男生，男生聚埋談打機，即使是不太稔熟的，都會即時熱身大傾特傾，皆因大家有共同話題。

年紀漸長，要求提升，你會選擇跟你有共同興趣或理念的人交往，譬如是大家都喜歡旅遊的，會不時互相交換旅遊資訊，雙方有說不完的話，但有些看似風馬牛不相及的人，何解會經常走在一起竊竊私語？明白了，他們同樣是恨透無良老闆和妒忌某得寵同事，他們委實有超強的共同話題啊！

漸漸，朋友圈子會劃分為兩大類，一是未婚的，二是已婚的。未婚的人對於如何挑選高質奶粉和考名校指南之類的話題，丁點兒沒有興趣。而已婚的人已再難撇下家人而跟單身朋友到酒吧胡鬧了，大家感興趣的事情，已是南轅北轍了。

有些被公認為大悶蛋的人，都是只對單一話題感興趣的人。有媽媽的話題只圍繞著自己兒子的成績，彷彿這世界就只有她的兒子一人，眼睛看不到其他；有些人只沉醉於工作，會跟你巨細無遺地詳述自己工作的每個細節，卻不知道其實除了他們本人之外，其他人根本沒有興趣；有長輩就只對自己有興趣，會跟你細數自己數十年來的威風史，也不太介意人家已經聽過一千遍了。

最受歡迎的人，大多是學識淵博，話題廣泛，而最重要的，是他們絕對不會自說自話，他們會不時關心和傾聽對方呢！