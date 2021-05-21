我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣本土確診增312例 連續7天破百例

抖音、快手、百度違法蒐集個資 中國網信辦下令整改

共同話題

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

為甚麼有些朋友跟你特別投緣，你很享受跟他們聊天，但有些人你卻避之則吉，不太想交往？這壓根兒是取決於你們是否有共同話題。

青春少艾的年代較為簡單，女生圍埋談男生，男生聚埋談打機，即使是不太稔熟的，都會即時熱身大傾特傾，皆因大家有共同話題。

年紀漸長，要求提升，你會選擇跟你有共同興趣或理念的人交往，譬如是大家都喜歡旅遊的，會不時互相交換旅遊資訊，雙方有說不完的話，但有些看似風馬牛不相及的人，何解會經常走在一起竊竊私語？明白了，他們同樣是恨透無良老闆和妒忌某得寵同事，他們委實有超強的共同話題啊！

漸漸，朋友圈子會劃分為兩大類，一是未婚的，二是已婚的。未婚的人對於如何挑選高質奶粉和考名校指南之類的話題，丁點兒沒有興趣。而已婚的人已再難撇下家人而跟單身朋友到酒吧胡鬧了，大家感興趣的事情，已是南轅北轍了。

有些被公認為大悶蛋的人，都是只對單一話題感興趣的人。有媽媽的話題只圍繞著自己兒子的成績，彷彿這世界就只有她的兒子一人，眼睛看不到其他；有些人只沉醉於工作，會跟你巨細無遺地詳述自己工作的每個細節，卻不知道其實除了他們本人之外，其他人根本沒有興趣；有長輩就只對自己有興趣，會跟你細數自己數十年來的威風史，也不太介意人家已經聽過一千遍了。

最受歡迎的人，大多是學識淵博，話題廣泛，而最重要的，是他們絕對不會自說自話，他們會不時關心和傾聽對方呢！

上一則

捐物季節

延伸閱讀

文章開復古風酒吧？ 臉部圓潤不少

文章開復古風酒吧？ 臉部圓潤不少
進名校教戰守則／提幾所大學申請表？ 視預算和專業競爭性

進名校教戰守則／提幾所大學申請表？ 視預算和專業競爭性
進名校教戰守則／參觀校園 了解學校的好方法

進名校教戰守則／參觀校園 了解學校的好方法
進名校教戰守則╱國際化奧賽奪金 助領獎學金進耶鲁

進名校教戰守則╱國際化奧賽奪金 助領獎學金進耶鲁

熱門新聞

蓋茲與喬治庫隆尼

2021-05-14 02:00

酒裡情懷

2021-05-17 02:07
《冰海小鯨》插圖。（徐國能∕圖片提供）

人生始於告別，終於相逢

2021-05-19 03:02
黛安∕圖

我們是同路人

2021-05-16 03:03

失去聯絡

2021-05-15 03:01

2021某個四月的下午

2021-05-14 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室
天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到
中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世
財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億
醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬

醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬