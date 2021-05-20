閒時喜為家中的花園添置時花。《華嚴經》上說︰「一花一世界，一葉一如來」，當一朵花映入眼簾，能看出甚麼呢？我的佛學修為不足，從一朵花悟不出甚麼禪機，所能看到恐怕僅是花之美。記得日本 作家川端康成寫過一篇散文叫《花未眠》，是他在凌晨四點時醒來後寫就。當時他發現海棠花在夜晚盛放，從而引發一系列的美的思考。

此文完美展現了川端對美的敏銳感受力，當他凝視一朵盛開的海棠花，不僅感受到其素雅恬靜，更感受到在鮮花綻放的同時，下一刻便是凋落，讓死神來親吻，因而蘊含著一種哀傷的美。於是他從死亡的角度反觀生命的價值，這裡面是否另有禪機？

所謂「鳥語花香」，花除了美，還有香。但花香原來也有禪機。禪宗史上一個經典公案，便是宋朝的黃山谷學禪，師從晦堂大師多年，一無所獲。某日他問大師如何參禪？晦堂大師引述《論語・述而篇》上孔子曾說︰「二三子以我為隱乎？吾無隱乎爾。吾無行而不與二三子者。是丘也。」 意思是他隨時隨地都在教，可惜弟子不明白，又有什麼辦法？

黃山谷始終茫然。直至某年秋天，木樨花盛開，大師聯同山谷往山門外散步，忽問山谷︰「汝聞木樨香否？」山谷答：「聞」。大師瞪起眼睛︰說「二三子，吾無隱乎爾。」山谷由此恍然，悟到心性本源。

木樨花即桂花，筆者的花園也曾植桂花樹，要等秋天一到，桂花樹散發出淡淡卻又沁人心脾的香氣，清淡而持久。可是聞桂花香而能悟出甚麼禪機，我倒沒有黃山谷的慧根，可能資質太愚鈍了。