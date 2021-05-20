劃破夜晚的深濃黑暗，我的房門突然被猛力撞擊，闖進來的竟然是一頭黑貓，瞬間我被嚇呆了。

貓兒懂得自行開門的嗎？貓兒的跳躍功夫了得，我當然懂。但門柄跟地面有一定的距離，估計牠是猛力跳起，整個身體撞向門，然後使勁以爪抓低門柄，一次未成功、兩次、三次…牠是有十足決心一定要成功的。

我滿腹疑問，幹嘛牠要偏偏闖進我的房間來，而不選擇其他？看牠直接跳上床，一個屁股盤坐在我的枕頭上，明顯是跑來宣示主權吧！姑勿論我是如何請求，牠都不肯離開，並張牙舞爪對準我發出不似友善的叫聲，我嚇得直打哆嗦。

翌日，男主人送我一把迷你十字鎖，在房裡加在門鎖位置，外間就未能把門開啟了，管你是甚麼神奇貓。接過十字鎖，心裏較為釋然，原來頑皮黑貓並非特別跟我過不去，牠是一視同仁跟曾到訪的所有訪客都過不去，誓要親自出招把他們趕走呢。

當天深夜，牠果然再度出擊，又來撞門，多麼的鍥而不捨啊。哈！我是有備而來的，你不要小覷我這個客人呀。

翌日下午，我外出購物回來，捧著大包小包返回房間。甫打開門，黑貓大哥竟然大無私樣地步出！記得離開時，我是肯定把房門關上的，牠是趁我不在時，自行開門，然後把門關上，再在房裏大肆搗亂的嗎？

貓大哥，我投降了，請饒我吧！