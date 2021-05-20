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中電同行望遠主題曲

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

我一向喜歡唱歌，尤其是與樂隊現場演唱。公司今年慶祝120周年紀念，構思如果可以有一首自家製作代表公司的主題歌曲，並製作成音樂錄影帶，跟員工、客戶以至社區分享跨越兩個甲子的喜悅，會令到整個活動變得更有意義。

難題在於中電工程師多的是，但會作曲填詞的呢？慶幸公司是臥虎藏龍之地，給我在一次偶然的機會下，認識了一位年輕兼文武雙全的工程師，花名「北區林家謙」的Sammy。他真是名不虛傳，自小就熱愛音樂，升上中學參加樂隊表演，還有作曲填詞。

我給Sammy發了一個電郵，年紀輕輕的他毅然接受這個挑戰，為公司創作《同行‧望遠》這首歌曲。

《同行‧望遠》訴說的不只是中電的故事，我們亦希望透過輕快的曲風和充滿正能量的歌詞，以音樂打動人心，為香港人打氣。Sammy天才橫溢，我把公司慶祝120周年的主題和資料給他參考，短短數星期，他已作好一首容易上口的音樂，並填上優美的歌詞，道出公司與香港社會同行120載，並展望將來一同邁向低碳發展。

能夠將本來是天馬行空的想法真實呈現，並參與其中，給我很大滿足感，過程中體會到同事由認同理念，然後上下一心把事情做好的美麗。希望這首歌曲可以發揚光大，正如當中的歌詞說到，香港人能夠「初心未變，堅守每步踏前」。

香港

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