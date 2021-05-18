70多年前港澳也受過傳染病侵襲，當時我8歲，居於澳門 。第二次世界大戰戰火在東南亞燃燒，兵荒馬亂，物資缺乏，霍亂疫症蔓延到亞洲各地，許多人因此染疫喪命，港澳兩地亦受到波及。澳葡政府強制市民接種疫苗 ，接種後簽發針紙，外出時必須攜帶在身。

當年尚沒有身分證，警察在街頭布防，截查市民針紙，無針紙之人立即被捉去注射疫苗。

日軍占領華南，駐守與澳接壤的關閘外，對出入境澳門居民強制檢查，用棉簽在肛門取様本，市民稱之為「驗糞」，如查出是帶菌者，立即集中隔離處理。據經過檢驗者稱，肛門被弄得不好受，又要出羞於日本軍人前，大家談「驗糞」而色變。

香港受英國科學制度嚴謹的影響，對衛生防疫有一套規範，特別注重母嬰健康。我女兒及兒子均在九龍伊利沙伯醫院出生，出院時醫院提供一張嬰兒疫苗接種卡，註明孩子出生時已接種百日咳、卡介苗、天花等，並列表註明應按時接種何種疫苗或加強劑，提醒父母依時去醫院接種，市民俗稱此卡為「豆紙」。

美國 也有類似制度，由接生的婦產科醫生簽出一張黃色卡，列明嬰兒已接種何種疫苗及各歲數所需接種疫苗，小一入學時，需持已完成接種有醫生簽署之卡前往學校註冊，無此卡必需到家庭醫生處補辦或補種，否則不能註冊入學。

這次新冠病毒肆虐全球，美國從來沒有遇過這樣凶猛的病毒，一時之間束手無策，美國人一向沒有戴口罩習慣，認為有問題的人才需佩戴，又缺乏防疫物資，故初期確診和死亡人數非常多，尚幸依靠先進科學和健全的體制，疫苗在短短幾個月內研發並生產出來，由政府統一調配籌畫，極速安排市民免費接種，我也已完成莫德納疫苗兩次注射。

事實證明戴口罩、安全社交距離、有了疫苗早早去打，都是抗疫好辦法，希望全球能早日抗疫成功。