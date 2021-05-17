我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠肺炎確診 本土激增333例

金山亞裔商戶勇追搶匪被打 非裔嫌還回來報仇

女人發胖是罪嗎？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

女人不能胖，女人發胖是罪，美女發胖是大罪，美女名人發胖更是罪大惡極，沒人能原諒。

看過鍾欣潼近日接受內地電視節目訪問後，不禁嚇了一跳。印象中的阿嬌，是屬於容易肥胖類型，即使是不吃，單是呼吸也會發胖的那種。自出道以來，她也曾有過無數次呈現發胖狀態，但每次都是極速變回苗條美女模樣，背後想必經歷過地獄式減肥吧。

阿嬌今天這個肥胖狀態，就連標致五官也差點認不出來，倒是前所未有的，不禁令人有源源聯想，她的健康是出現問題嗎？是情緒影響內分泌系統嗎？單是看眾人對阿嬌發胖的高漲反應，大概可以想像，美女名人是長期承受著如何沉重的壓力呢。

我對阿嬌印象深刻，是源自20年前。那年我剛復出主持電台親子節目《訴心事家庭》，因為新節目未有口碑，難以找到嘉賓答允接受訪問。監製提議：「有隊女子組合好新，未有人認識，咁你有無興趣訪問呀？」誰說Twins沒人認識？我的小兒子已在聽她們的歌呀！

直播室裡，阿Sa和阿嬌端坐，像見校長的乖學生，經理人貼身而坐，像對子女要求嚴謹的家長。整個訪問都極為流暢，兩位可愛小妹妹對答正面得體，心底卻略嫌過於樣板了，我向來較喜歡感性的訪問風格。

中段播歌休息時，阿嬌像吁出一口氣卸下防備，突然有感而說：「唉！其實我哋壓力好大，我成日失眠㗎！」此話一出，阿嬌身旁的阿Sa旋即瞪大了眼，像是要說：「死啦！講錯嘢啦！」經理人已醒目撲上打圓場了。

我倒喜歡阿嬌的純真性情，但這類品性卻是注定吃虧的，尤其是感情事呢！

阿嬌 肥胖 失眠

上一則

疫調娘子軍如福爾摩斯 抽絲剝繭出人與人的連結

下一則

和約翰韋恩演對手戲

延伸閱讀

蟬捕螳螂，黃雀在前（一六）

蟬捕螳螂，黃雀在前（一六）
婚禮（上）

婚禮（上）
胖了18公斤… 鍾欣潼為新片1日吃5餐 吃到吐、胃抽筋

胖了18公斤… 鍾欣潼為新片1日吃5餐 吃到吐、胃抽筋
阿嬌暴肥18公斤原因辛酸曝光 曾1日吃5餐

阿嬌暴肥18公斤原因辛酸曝光 曾1日吃5餐

熱門新聞

龐博文從小就喜歡繪畫，此次入圍「谷歌塗鴉」決賽，代表馬州角逐全美冠軍。(龐雙提供)

8歲華童龐博文 以「內心平靜之力」角逐谷歌塗鴉大獎

2021-05-10 14:23
紀玉蓮說，當年求職、經營事業一路受許多貴人相助，她也樂意助人，希望形成善的循環。（記者王慧瑛／攝影）

從電梯小姐到11家旅館老闆 她想當員工的貴人

2021-05-11 04:05

潛藏的惡毒

2021-05-12 03:02
故都「普那卡宗」最能代表不丹建築風格。（李丁．圖片提供）

不丹的幸福感

2021-05-11 03:02
倩華∕圖

陪伴母親最後的日子

2021-05-09 03:02
班克斯Banksy「笑在當下 層板A」。（圖：富藝斯提供）

全世界最神秘的藝術家班克斯 作品首度接受虛擬貨幣

2021-05-10 00:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光
洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」
安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好

安卓手機5大優點 資深果粉認了：這些功能比iPhone更好
潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」
蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞

蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞