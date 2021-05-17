女人不能胖，女人發胖是罪，美女發胖是大罪，美女名人發胖更是罪大惡極，沒人能原諒。

看過鍾欣潼近日接受內地電視節目訪問後，不禁嚇了一跳。印象中的阿嬌 ，是屬於容易肥胖 類型，即使是不吃，單是呼吸也會發胖的那種。自出道以來，她也曾有過無數次呈現發胖狀態，但每次都是極速變回苗條美女模樣，背後想必經歷過地獄式減肥吧。

阿嬌今天這個肥胖狀態，就連標致五官也差點認不出來，倒是前所未有的，不禁令人有源源聯想，她的健康是出現問題嗎？是情緒影響內分泌系統嗎？單是看眾人對阿嬌發胖的高漲反應，大概可以想像，美女名人是長期承受著如何沉重的壓力呢。

我對阿嬌印象深刻，是源自20年前。那年我剛復出主持電台親子節目《訴心事家庭》，因為新節目未有口碑，難以找到嘉賓答允接受訪問。監製提議：「有隊女子組合好新，未有人認識，咁你有無興趣訪問呀？」誰說Twins沒人認識？我的小兒子已在聽她們的歌呀！

直播室裡，阿Sa和阿嬌端坐，像見校長的乖學生，經理人貼身而坐，像對子女要求嚴謹的家長。整個訪問都極為流暢，兩位可愛小妹妹對答正面得體，心底卻略嫌過於樣板了，我向來較喜歡感性的訪問風格。

中段播歌休息時，阿嬌像吁出一口氣卸下防備，突然有感而說：「唉！其實我哋壓力好大，我成日失眠 㗎！」此話一出，阿嬌身旁的阿Sa旋即瞪大了眼，像是要說：「死啦！講錯嘢啦！」經理人已醒目撲上打圓場了。

我倒喜歡阿嬌的純真性情，但這類品性卻是注定吃虧的，尤其是感情事呢！