早前在專欄提及家母叫的士的趣事，她笑說︰「你常常拿我開玩笑，今天送你一個母親節 巨獻──我懂得自己用手機App 叫的士了！」

話說她每星期必去兩次街市，為免雙腿走得太累，每次皆乘的士出發。問題是，她隆而重之早上出行之際，剛好是我趕上班之時，她卻不懂用手機的士App，出門口前就會爆發「叫車危機」，要我留下來救急。

這天她臉帶自豪，拿出手機，找了一會兒，一鍵打開的士App。由於之前已經將家中地址以及目的地（只有大埔墟街市）輸入了，她再一按「call車」鍵，信息已經自動發給附近的司機。果然，等了不到一分鐘，電話響起，有的士司機接了單，打電話來約她6分鐘後在樓下等。

她講完電話，笑逐顏開，春風得意地說︰「別再說我不懂得用App了，我用得很好呀。」說罷穿上鞋，與工人姐姐開心上街去。

我這個「老媽」，日常生活事無大小都要照顧家母，如今她終於學懂自己按App叫車，令我老懷大慰，可以放心上班。今天發現，83歲的同學絕對可以用手機App，不過年輕人一分鐘按到的功能，她可能花一個月時間重複使用才會記得。

我充滿成就感，下一個目標就是教她用手機看韓劇，一邊娛樂一邊學習，確保腦子青春。