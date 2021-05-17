香港 每天都和疫魔對抗，而食肆是感染率高危之地，政府因此要求員工每兩星期進行一次檢疫，報告呈陰性才可以繼續上班。

我有位服務生朋友，每逢周末都要工作到很晚，若遇上餐廳清潔日（請清潔公司大清洗）更要凌晨一、兩點才可以下班。從早上開始準備樓面，中午服務客人至晚市，關門閉戶後，又要打點其他，他筋疲力盡得快變蘿蔔乾。

日前某個星期五，剛好是他檢測 期滿的最後一天，他原已預約好晨早跑檢測，然後就可以昂頭闊步地拿著檢測報告上班工作。可惜這條蘿蔔乾被睡魔打敗，一睡不醒直到上班時間。他只好待下班後再去檢疫，不然熱鬧的星期六少了人手，嚴肅的經理會大吵大鬧。

不幸地，那個星期五遇上了清潔日，而他的職責比他自己想像中還要多。一整天不單要看守清潔隊，還要加班處理文書工作。他下班把餐廳大門關上後，就跳進的士，一路順風地爬上睡床。直到星期六朝早，他才猛然想到，忘記了檢測。由於星期六的食客多，準備工夫也多，怕餐廳少了個人手而翻天覆地，他打算下午落更休息的時候再補做檢測。

不料，他的經理見他一踏進餐廳門口，就問他拿檢測報告。他誠心實意認錯，經理聽完他解釋後，堅持不讓他上班，直到他完成檢測，然後就把他趕走了。朋友唯命是從，立即跑去檢測，拿到陰性報告後，就立即跑回餐廳幫手，生怕經理會將檢測時間當作事假處理，扣他人工。幸而經理不單沒扣他人工，還安排了幾天假期讓他休息。