左起：李我妻子蕭湘、李我、作者。（作者提供）

驚聞香港 廣播前輩李我在香港仙逝，不免一陣唏噓與失落。時間過得真快，2006年我與他們夫婦在港的一次下午茶聚，恍如昨日。

雖然已是99歲高齡，他的辭世，在港還是引起輿論的高度關注，上了點年紀的香港傳媒人尊他為香港廣播之王、翹楚、開山祖師、宗師。在我看來，這些都不是溢美之詞，而是恰如其分的評價。以他從事廣播的時間、他創作的廣播作品、扮演的角色、聽眾對他的熱愛度、他的廣播天分，還有在廣播界的影響力與貢獻，他都無愧這些稱號。

追尋他的廣播足跡，1949年被挖角至香港麗的呼聲，他的加盟讓麗的呼聲訂閱人數猛增了6倍。最為人稱道的是，他當主播，一人演繹整部廣播劇，維妙維肖的扮演劇中各個角色，均獲得大眾的廣泛認同。憑他的語言天賦及曲折傳奇人生，包括他的曾經淪落、曾經風流倜儻，成為香港人人共知的故事。幾十年來，除了沉浸於廣播，他還當配音，電視普及以後還上電視，出書。一本《蕭月白》在香港出版竟發行了600萬冊。

名望使然，1975年退休 30年後的2003年，香港廣播界還為他舉辦了一次浩大的從藝70年慶賀騷。

也許一些年輕人不知道，他的廣播生涯是從廣州開始的，因為這一點，促成了我在15年前為籌辦廣州廣播博物館 ，尋訪當年廣播界的歷史人物進入史冊與他的一次茶敘、一次愉快的詳談。

上世紀20年代後期草創的廣州廣播，40年代迎來了它的興盛期，這時也是李我的青年時期。李我與陳幹臣正是當年廣州廣播界家喻戶曉廣播人。在我籌辦廣州廣播博物館的2006年，陳幹臣已故，只有李我還活躍在香港的廣播界，自然成為我要拜訪的廣州廣播歷史的開山人物。

李我平生喜歡飲茶，就像許多香港人一樣。夫婦兩人幾乎每日都會到茶樓，我們與他相約就在彌敦道好彩酒樓。我們提早訂位、恭候，李我及他的妻子蕭湘準時在下午4時到達。

當知道我們的用意，是希望將他作為廣州廣播博物館歷史陳列中的一個人物載入史冊時，他表現出了十分樂意，並向我們滔滔不絕的談起在廣州投身廣播的過去。他說，他廣播生涯的起步就是在廣州的風行電台：「當時我開創了『天空小說』系列廣播劇，特色在於包辦廣播劇中所有角色。此外，廣播劇沒有劇本，只有寥寥數十字大綱，由我即席演繹，作品有《蕭月白》等。當時廣州全城轟動，我真是紅極一時。」

他說起當年事業初創、名聲鵲起、事業有成時，充滿的興奮與滿足感，雖已是85歲老人，卻仍然像年輕人一樣興奮與滿足、眉飛色舞。

但他剛剛走了。

他的離去，無疑是粵港廣播界的一大損失。

此時我再次想起他在敘談中談起藝名李我：「當時想到自己無父、無母、無兄、無弟、無妻，只有一個我，所以就改了單名一個『我』字」。

令人欣慰的是，今天他已不是那一個孤獨的李我，而是有了無數愛戴他的聽眾、有了廣播界認可的李我。

安息吧，李我。