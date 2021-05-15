香港五台山年代的電視劇

我其實沒有看過《狂潮》，沒看過周潤發被狄波拉槍殺的場面；我也沒有看過汪明荃演的《家變》，沒見過她當女主角的經典髮型，不過她做女主角時的英文名字卻影響了一代香港 人，Janet的香港發音和美國的完全不同，我是後來因為愛聽Janet Jackson，才知道原來一直將Janet的發音唸錯了。另外，我沒有看過吳孟達 和周星馳的電影 ，吳孟達在我心目中的形象還是《風雲》裡那個圍村小混混。

沒有看這些電影劇，並不是因為我不在香港。我在香港出生長大，我家是香港那一小撮不愛慣性收視的觀眾。那時電視機一開機，就預設為無線電視翡翠台，所以家家戶戶有電視的，都會看翡翠台，尤其是家有一老的，老人家深信電視機開機後，就不要胡亂轉台，否則很易壞的。

翡翠台就是無線的粵語台，英文台叫明珠。我父母都不喜歡看翡翠台，愛看麗的電視台。所以，我記憶中的經典電視劇都是麗的電視台的，有一個例外，就是第三個電視台佳視的《射鵰英雄傳》，因為印象太深刻，以至於今時今日，我仍認為俏黃蓉應該是米雪，戇郭靖應該是白彪。

那時麗的電視台拍的武俠劇，例如《天蠶變》、《大內群英》，無論劇情、武打動作、鏡頭調動，都比無線好看好多，如果翻看資料，就會看到原來當年看過的武俠劇中，武術指導有後來拍出經典古裝劇《倩女幽魂》的程小東，難怪那時的我看到如癡如醉。

那個年代，電影開始式微，也造就了電視台的興起。小時候的我沒怎去過戲院看大銀幕上的電影明星，但卻記得麗的當年用了很多前電影演員，例如粵語片時代的張瑛、鄧碧雲，國語片《蘇小小》的白茵、邵氏時代的陳觀泰、岳華。跟九十年代，電視台當紅演員跳出公仔箱、向電影發展是完全相反的路向。

除了武俠劇，那年頭麗的拍攝的劇集都比較貼近民生，例如聳人聽聞的《十大奇案》、講窮小子向上爬的《鱷魚淚》、三個稱兄道弟的朋友反目成仇的《變色龍》。連現在每到四月一日全世界華人都懷念的張國榮，當年也是在麗的電視台出身的，他第一首灌錄的廣東歌就是電視劇《追族》的主題曲。談起《追族》我就特別興奮，因為劇中發生豪門一家遭滅門的慘案，拍攝場地就是離我家不遠的洪水橋一座別墅。

洪水橋是新界西北一個鄉鎮，青山公路貫穿了大半個新界，那時候，青山公路一帶都有很多私人別墅，隱藏在樹叢之間，掩掩映映，我們這些鄉郊小孩，只能從站在遠遠的鐵閘外一瞥芳影。

七、八十年代，邊吃飯邊看電視劇是香港人的家常便飯。六時半新聞節目結束後，就是黃金時間開始。七至八時一個電視劇，八至九時又有一個，然後是娛樂節目。那時候麗的為了爭取觀眾，故意將劇集提前一點，放映時間跟無線錯開，所以看了這個電視劇一半，就不能換台了。

因為大家都看電視劇，一星期播五晚的主題曲很多香港人都耳熟能詳，第二天上學，同學之間可能也會談論一下昨晚的電視劇。

談得最普遍的要算當年無線的《風雲》，有一集就是講吳孟達飾演的小混混強暴了黃杏秀演的女主角，當中一場法庭戲，演了幾天。男同學第二天談論劇情可十分興奮，個個眉飛色舞，一講到戲肉部分就陰陰嘴笑，然後哈哈走開。因為那場戲，大家學會了很多生物詞彙，上科學課時就拿來開玩笑，弄到女生們都很尷尬。

可想而知，當年的電視劇對民生影響有多大，沒了它，簡直話不投機，完全沒了聊天主題了，對孩子們的影響更是幾十年，至今我仍記得一清二楚。