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蓋茲與喬治庫隆尼

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

比爾蓋茲(Bill Gates)與結婚27載的太太梅琳達宣布離婚的消息，令人有點意外。

這一對向來有影皆雙，合力處理慈善基金又同聲同氣，不過是兩年前才高調慶祝結婚25周年，當時彼此表現甜蜜珍惜。何故短短兩年間，就以未能共同和諧走下去為理由而分道揚鑣？難免令花生友生疑，他們之間究竟發生了什麼難以補救的齟齬？是否涉及第三者，遲早都會揭盅吧！

那邊廂，比蓋茲年幼數年的男神明星喬治庫隆尼（George Clooney）卻如沐春風，他剛慶祝60歲生日時，風騷形容娶得嬌妻艾瑪儼如中了巨獎。事實上，喬治庫隆尼的太太艾瑪確實是高質，她不僅美麗脫俗，還是一位能幹的律師，名副其實是美貌與智慧並重。

最令年長男人羨慕喬治庫隆尼的，是他的太太年輕嬌嫩，足足比喬治年輕17載，七年前結婚時，她只有36歲，青春無敵，難怪能成功俘虜本來揚言不再結婚的男神喬治庫隆尼。

話說回頭，今天已是三名子女母親的梅琳達，於1987年的微軟聚餐會中，想必也是艷壓群芳的青春玉女吧，當時身邊有多位男士大獻殷勤，其中一人正是蓋茲。

可惜物換星移，誰人也抵擋不了變老的現實，任何靚絕美女都會人老珠黃。那麼男人不也一樣會變老嗎？男人只要稍微有錢有地位，更年輕的女子是不會計較什麼光頭大肚腩的，這是不爭的現實呢！

有剛年屆六旬的朋友慨嘆：「身邊有一半朋友離咗婚，另外一半其實係無膽而已。」結婚超過20載的人，又有誰敢揚言，離婚念頭從未閃出過？

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