《聲夢傳奇》娛樂圈縮影

追《聲夢傳奇》追上癮，參賽者真情流露，叫觀眾替他們緊張、開心、落淚。由他們素顏彩排，到正式站上台打PK戰，儼如一場真人騷，加上每一輪比賽都有新的賽制，新鮮又刺激。上周完成的第二輪比賽，14位學員分成紅、藍兩隊對戰。紅隊最後以97分大勝藍隊78分，藍隊因此淘汰了一位學員。節目尾聲，李克勤露口風，話第五集的第三輪比賽，賽制更為刺激。

原來這一輪紅藍兩隊會以回合制進行對戰，總共五個回合。每個回合都有限定主音人數，而同組隊員可用其他形式一齊演出（估計是唱和音、伴舞或演奏樂器），由25位專業評審評分，最後以局數決定負方要淘汰多少位學員。如果局數是3︰2，負方需淘汰一位學員；如果4︰1，負方需淘汰兩位學員；如果5︰0，負方需淘汰三位學員，參賽者壓力之大可以想像。

《聲夢傳奇》吸引，因整個節目是娛樂圈的縮影，學員有專人化妝及設計造型，待遇有如真正的歌星，比賽過程中這輪最高分的，下輪會輸給最低分的，就如娛樂圈，起起伏伏，患得患失，今日贏，勿驕；今日輸，勿氣餒。《聲夢傳奇》就如演習場地，當學員過關斬將勝出後，就已經有很好的心理質素去闖娛樂圈。心目中已圈了幾個學員，專業直覺他們會是明日之星，暫不揭盅，非為賣關子，而是不想令其他學員失去信心。