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疫情下的感謝

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

最近香港浸會大學與香港優質顧客服務協會公布一項有關讚賞文化的調查報告，顯示在疫情下，顧客讚賞有助提升服務業員工的表現。

調查亦顯示，服務業員工的壓力和工作量均上升，幸而得到上司或同事、所屬機構及顧客均展現「情」和關懷，支持員工謹守崗位。在疫情期間，最經常受顧客讚賞的三個行業是醫療、快遞和飲食業。

其實這個調查結果應該是理所當然，試問哪有人會不喜歡被人讚賞，何況是在這麼困難的日子？有趣的是，其中一個數據顯示，比較成熟的員工比年輕員工更重視顧客的讚賞，對機構更忠誠，會為自己能成為機構一員感自豪，可能年紀大更重視心靈滿足吧！

疫情下，服務業要面對不時更新的社交距離及防疫措施。然而，我們見到各行各業的從業員，每日努力不懈地應對服務上的新挑戰，香港社會得以持續運作，實在有賴這群無名英雄默默努力工作的成果。

正如負責今次調查的陳華教授表示︰「疫情中除了『苦』，還有『情』。服務業在疫情期間體恤前線員工，以實質的讚賞行動為員工打氣，令曾讚賞別人的顧客與被讚賞的員工展示更強的抗疫力。」

請大家不要吝嗇讚賞，即使簡單一句如「唔該」、「辛苦晒」，你會感受到口罩下的笑容。

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