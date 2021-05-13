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弟弟與貓貓

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

兩歲盈盈最愛媽媽，她最喜歡躲進媽媽的懷裡，聽她講故事、跟她一起唱歌。盈盈喜歡嗅媽媽散發的薰香氣味，她更愛媽媽溫柔的撫觸。

盈盈也愛爸爸，但他沒有媽媽那麼懂她。爸爸總是找不著她最愛的圖書，又或拿錯了伴她睡的布娃娃。不過，騎在爸爸肩膊上倒是她最喜愛的玩意，爸爸發出的古怪聲響時常令她笑個不停。

盈盈的快樂生活卻突然起了變化，媽媽不再如常天天跟她跑跑玩玩了，她老是睡覺，又或躺在梳化喊著累。媽媽不再整天哄著盈盈了，媽媽不愛盈盈了嗎？

盈盈心裡不快，她哭了。爸爸說她頑皮，婆婆更說些她不甚明白的東西，甚麼「你做家姊嘞，仲扭計？」盈盈壓根兒對「家姊」沒有絲毫概念，但當媽媽的肚子日漸隆起來時，她開始有點疑惑。

「哎呀！你唔好咁大力碰媽媽個肚呀，會整痛弟弟㗎！」婆婆緊張地大喊。

盈盈問媽媽甚麼是「弟弟」，媽媽溫柔的解釋，弟弟像她一樣，暫住在媽媽的肚裡，很快就會出來跟她玩。盈盈明白了，「弟弟」即是「波波」和「明明」的同類吧，以前兩頭貓兒來到家裡時，媽媽也是說她們是來跟盈盈玩的。但這個「弟弟」真可惡，竟然頑皮躲藏進媽媽的肚裡，盈盈一定要好好教訓他。

不得了！媽媽不見了！已有兩天，盈盈睡醒時找不著媽媽了，她使勁地嚎哭，希望媽媽會聽見。爸爸替她洗澡時，讓水濺進她的眼睛，她大哭。婆婆幫她梳頭又弄痛她，她大哭。他們都說媽媽去了生弟弟，可惡的弟弟，還我媽媽呀！

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