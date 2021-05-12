為甚麼小孩不吃不說話？

婆婆有點擔心兩歲半孫女的發展：「佢唔係好講嘢，又唔肯食嘢，你幫我睇吓佢好嗎？」

探訪日，年輕媽媽和小公主剛從公園回來。「小可愛，你去邊度嚟呀？」我溫柔的問。

「我哋去公園呀！」

「你喺公園玩啲乜嘢呀？」

「我哋吹波波，仲有跑草地囉！」

請留意，跟我對答如流的是媽媽，並非小女孩。儘管我蹲著跟小朋友四目交投地傾談，還是敵不過媽媽的搶答，小女孩只是略微郁動小嘴和轉動眼睛而已。若人家問你甚麼，都會有專人代答的話，我才不會費力說話呢。

爸媽切忌幫年幼子女代答問題，即使他們答得慢，又或辭不達意，爸媽也該耐性地從旁等候和鼓勵，須知道這是小孩學習的過程。慣於搶答的爸媽是缺乏耐性，嫌孩子反應慢怕會失禮人，卻不自覺地窒礙了小孩言語的發展。

茶點時間到了，我給他們帶來了自家製的酥皮腸仔卷，沒有小朋友不喜歡吃酥酥脆脆的東西啊，憑經驗這該是sure win的小吃。

不可能呢，難道這小孩真的存在飲食問題？一看之下，我差點昏厥。好端端的酥皮腸仔卷給徹底分屍了，變成一團團皮肉難分的東西，任何人都不可能有胃口送進嘴裡呀。

「我怕佢會啃親呀。」媽媽急忙解說。

我拿著條腸仔卷，先給小孩嗅嗅香味，然後在她面前切出一小角，她果然毫不猶豫就拿進嘴裡，如此這般，她就吃完了一整條呢。