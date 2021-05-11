一提起大埔林村，大家可能即時會聯想到「許願樹」。現在林村還有另一棵「新派許願樹」，將願望寫在環保紙上摺成樹葉，掛上設有太陽能板的樹上，樹葉還會隨風轉動，融入太陽能及風能元素，真是又環保又有創意。

在林村哪裏可以找到這棵「新派許願樹」？答案是在香港 首個以電力工程、能源和環保為主題的室外遊樂園 中電E-Playground，設於林村香港青年獎勵計畫賽馬會愛丁堡公爵訓練營內。

遊樂園開幕當日主禮嘉賓環境局局長黃錦星先生，更即場許下三個願望︰希望年輕人可以從衣食住行四方面做到低碳環保；電力公司一同合力邁向碳中和；以及香港青年獎勵計畫日後可以舉辦更多關於氣候變化的活動。

除許願樹外，中電E-Playground場內還有取材自中電天然氣 輸送管道的「乒乓360」、模擬水力發電原理的「發電大挑戰」，和以踏單車的動能產生電力和風能的「動力涼伴」。有中學生分享，踏「動力涼伴」單車致滿頭大汗、雙腳發軟，都未能產生到一度電，誓言以後要節省用電。看來透過遊戲可潛移默化，讓學生明白珍惜用電、環保節能的重要性。

日前是一年一度的世界地球日，全球各地都舉辦不同的活動宣揚環保。要保護地球，確實需要世界各地齊心合力。在香港，大家都要積極從日常生活中減少碳排放，那麼邁向碳中和的願望才可早日成真！