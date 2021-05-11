甚麼是「感恩」？「感恩」一詞是舶來品，與西方基督教的「感恩節」(Thanksgiving Day)密切相關，是美國 和加拿大 共有的節日，原意是為了感謝上天賜予的好收成。

美國自1941年起，感恩節定於每年11月的第四個星期四，並從這一天起休假兩天。如今西方對「感恩」的看法，已不限於「感恩節」。

牛津字典給「感恩」的定義是：「樂於把得到好處的感激，呈現出來且回饋他人。」漢語詞典對「感恩」一詞的解釋則是：「對別人所給的幫助表示感激。」可是，有好處才去「感恩」，才去回饋，好像帶點交換意味，這是中國 傳統所說的知恩、報恩，不完全是「感恩」的真正涵義。

中國人常說：「知恩不忘報，飲水要思源。」小時候所受的教誨是，做人不能忘恩負義；幫過你的人，切記不能忘，情要銘記於心，滴水之恩，要湧泉相報。也因此，苦時別忘扶過你的人，富貴別忘共患難的人，委屈別忘疼愛你的人。

中國傳統相當強調報恩美德，認為這樣才是真正惜福。但這種美德的背後，好像投射出一些陰影，暗示人家的恩惠是不應該得到的，所以最好要歸還或回報，否則會有所虧欠；而報恩，便變成了一種恩惠的交換，潛意識裡也許會感到有點內疚。

當然，「知恩圖報」這種觀念無可非議，它所反映的是人之常情，但是否還可以提升一個層次，「報恩」之餘，還能「感恩」？感恩不同報恩，報恩是對一個特定對象的感激和報答，感恩卻是對某種抽象事物的衷心感謝，感恩就是感恩，不為什麼，也不求這樣做能得到什麼。