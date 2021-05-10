朋友的朋友的富貴朋友最近剛分娩，她選了香港島最富貴的私家醫院，並指定要入住某最寬敞的房間，聽說某某千億新抱分娩時，也是入住這房間的。

她於分娩前後，共住了三星期，為什麼要熬那麼久？BB有問題嗎？非也，BB很健康。只因孕婦家人要買個保險 ，擔心BB比原定日期提早來臨，於是預早兩星期入院等候，就確保萬無一失了。結果，這個BB認真是富貴命，出院埋單費用是以百萬計呢。

同人不同命，不同國度、不同文化，分娩過程也會有天淵之別。

最近，我在倫敦 親歷友人分娩的過程，印象深刻。她的預產期已過了一星期，產檢回來，我急不及待問：「點呀？醫生點講？」她施施然回答：「醫生乜嘢都無講，佢哋乜都話唔知。」「哦。」

又過了兩天的一個星期六中午，準媽媽跟我說：「今朝開始痛，BB可能要出世了。」匆匆吃過午餐，丈夫陪伴太太入院去，我祈禱祝願平安。

黃昏，他們折返回家來，我詫異。「他們檢查了，說還有一段時間，還是回家等候較舒適。」孕婦捧著大肚解說。

如是者，惟有耐心的等候，星期一、星期二、星期三……，期間孕婦不時打電話請示情況，難道於疫情 下，生BB也要靠Zoom？星期三晚上，準媽媽一臉苦澀地說：「今次應該係啦，每四分鐘一次陣痛啦！」

聽說他們到達醫院，仍要於大堂等候兩小時，皆因孕婦太多，人手卻太少。BB於凌晨順利生產，謝天謝地。翌日中午，爸媽已抱著BB回到家來。分娩後六個小時出院，是英國的慣例呢。