我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3270萬人確診 45.8%已接種一針

報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

更新與創新

〈六合飛翔〉岑逸飛

英文的Neo不同New，若從嚴格的詞義來辨析，Neo所說的「新」，更多是具有「複製、模仿」的意味，例如說Neo-classical Architecture，意指仿古希臘羅馬的建築。而事實上，什麼「新柏拉圖主義」、「新托馬斯主義」、「新康德主義」等，其英文名稱都戴上Neo的帽子，因為它們同樣有復古或仿古的內涵。

若說是New，那應該是從無到有，或是無中生有了。在意義上，Neo和New，都有「新」或「新近」的涵義，但New的含義更為廣泛，包含了「全新的、新時期發展的、不同於以前」等意思。

所以Neo與New，個人認為，前者可以稱為「更新」，後者則應是「創新」。「更新」不同於「創新」，「創新」重在創意、創造﹔而「更新」則包括檢查、審視、梳理和改變。「更新」是精益求精，而「創新」卻是橫空出世。

例如電腦的程式要不斷更新，稱為Update，都是在現有的基礎上作出的改良，處理的策略傾向沿襲以往的慣例，在既有的框框下，進行直線式的垂直思考。一個網站，只有在不斷更新下才會有生命力，才會有長遠的發展，帶來真正的效益。

網站固然要更新，即使是葡萄的新梢，每年不斷向前生長，結果會部位外移，如果不及時更新結果的母枝，結果的部位就會遠離主蔓，影響了產量。

總之更新觀念是進行創新的前提，創新是以觀念轉變為先導。在發展的歷程上，通常是先有更新，後有創新。而創新的核心是創新思維、創造性結果主要是創新思維的產物。創新是力求突破，開放式的擴散思考，具有多元的彈性特質，是個永無止境的歷程，日新又新。

上一則

全世界最神秘的藝術家班克斯 作品首度接受虛擬貨幣

下一則

包袱

延伸閱讀

已接種疫苗的美國人 歐盟擬今夏「開門」准進

已接種疫苗的美國人 歐盟擬今夏「開門」准進
「歐洲的叔叔」 菲立普血緣及姻親連結歐洲各王室

「歐洲的叔叔」 菲立普血緣及姻親連結歐洲各王室
希臘知名記者遭槍殺 總理下令迅速調查

希臘知名記者遭槍殺 總理下令迅速調查
菲立普親王 希臘落難王子 陪伴女王逾70年

菲立普親王 希臘落難王子 陪伴女王逾70年

熱門新聞

台南度小月的擔仔麵。（本報系資料照片）

擔擔麵

2021-05-03 03:02
圖╱曾華容

另類的吃法

2021-05-05 02:00

模範少數族裔的省思

2021-05-08 03:02

渣男何其多

2021-05-02 03:02
邱吉爾。（遠流出版社．圖片提供）

亂世中的他們，如何自處

2021-05-02 03:02

難言之隱疾

2021-05-08 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算

美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算
「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大

「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大
拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領

拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領
美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器

美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器
馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣

馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣