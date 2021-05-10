英文的Neo不同New，若從嚴格的詞義來辨析，Neo所說的「新」，更多是具有「複製、模仿」的意味，例如說Neo-classical Architecture，意指仿古希臘羅馬的建築。而事實上，什麼「新柏拉圖主義」、「新托馬斯主義」、「新康德主義」等，其英文名稱都戴上Neo的帽子，因為它們同樣有復古或仿古的內涵。

若說是New，那應該是從無到有，或是無中生有了。在意義上，Neo和New，都有「新」或「新近」的涵義，但New的含義更為廣泛，包含了「全新的、新時期發展的、不同於以前」等意思。

所以Neo與New，個人認為，前者可以稱為「更新」，後者則應是「創新」。「更新」不同於「創新」，「創新」重在創意、創造﹔而「更新」則包括檢查、審視、梳理和改變。「更新」是精益求精，而「創新」卻是橫空出世。

例如電腦的程式要不斷更新，稱為Update，都是在現有的基礎上作出的改良，處理的策略傾向沿襲以往的慣例，在既有的框框下，進行直線式的垂直思考。一個網站，只有在不斷更新下才會有生命力，才會有長遠的發展，帶來真正的效益。

網站固然要更新，即使是葡萄的新梢，每年不斷向前生長，結果會部位外移，如果不及時更新結果的母枝，結果的部位就會遠離主蔓，影響了產量。

總之更新觀念是進行創新的前提，創新是以觀念轉變為先導。在發展的歷程上，通常是先有更新，後有創新。而創新的核心是創新思維、創造性結果主要是創新思維的產物。創新是力求突破，開放式的擴散思考，具有多元的彈性特質，是個永無止境的歷程，日新又新。