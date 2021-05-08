談起立志，正如「創業難，守業更難」，立志也是，立志不易，守志更難。故孔子說：「士志於道而恥惡衣惡食者，未足於議也。」(《論語・里仁》)意思是，讀書人立志追求真理，但又以穿破衣、吃粗糙飯食為恥，這種人就不值得和他談論了。

知識分子若真心為偉大志向努力，就不應為暫時低劣的生活條件而感到恥辱。愈是在艱苦困難的條件，愈能體現守志之堅，所謂「歲寒然後知松柏之後凋。」

其實除了立志、守志，更有踐志、酬志。立志而不踐志，只說不做，大唱高調，卻沒有作出相應行動，積極實踐，孔子最討厭，故說：「君子恥其言而過其行」。不過能踐志卻又不一定能酬志，「酬志」是志向的實現，而志未酬的一個典型例子是孫中山先生，他立志為實現共和而搞革命，也能守志踐志，但臨終遺言則是「革命尚未成功，同志仍須努力。」酬志最難，當年梁啟超曾寫過一首《志未酬》的詩：「志未酬！志未酬！問君之志幾時酬？志亦無盡量，酬亦無盡時。世界進步靡有止期，吾之希望亦靡有止期…」。

如今社會上人欲橫流，不立志就很難站穩腳根，這需要具有剛毅的性格，可記取孔子說的：「三軍可奪帥也，匹夫不可奪志也。」世人的流轉不定，皆因腳根不到地，若能立志，從本源處徹底理會，將種種凡心掃淨，卻不可因循苟且，凡事拖到明日，便是悠悠不知何日去立志了。

不過立志也不一定要立大的，立小志而能酬志，讓人看到希望，點點滴滴小志的積累，終究會從現時的位置走向夢想性的大志。