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小嬰兒送給家姐的禮物

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

我問年輕爸媽，有為兩歲家姐（姊姊）作好心理練習，迎接弟弟的來臨嗎？他倆同聲同氣地回答：「有呀，我哋跟足親子書的指引（我們完全遵照親子書的指引），更為家姐買了好幾本書籍，好讓她多了解媽媽肚裡的BB，是甚麼一回事。」

這對爸媽做得非常好，他們無時無刻都照顧家姐的感受，沒有因為忙於迎接小嬰兒而忽略了家姐，更沒有持一些愚笨爸媽的謬誤：「家姐得嗰兩歲人仔，識乜嘢呀！（姊姊才兩歲，懂什麼呀）」小孩子其實都是敏感的可人兒，他們對任何生活的小變化，都會有不同程度的反射行為，爸媽絕不應小覷。

然而，即使爸媽如何細心處理，有些環境因素仍是難以避免的。

有天，有位女友突然問及我長子的近況，聽後她伸伸舌頭說：「嘻嘻，我記得喺你細仔擺滿月酒嗰日，我同你大仔講，我話你死啦，有咗細佬爸媽以後就唔錫你啦，哈哈哈！（我記得你小兒子請滿月酒那天，我跟你大兒子說，我說你完了，有了弟弟，爸媽以後就不疼你了）」她在快活大笑時，我毫不客氣地把她罵個狗血淋頭，她以為是戲言的，對小孩卻會造成心理傷害呀，難怪弟弟滿月宴那天，哥哥的臉明顯是皺成一團，原來是心有憂慮呢！

「你做咗家姐㗎啦，你大個女仲扭計？（你當姊姊了，長大了還鬧別扭？）」哎呀，人家不過是兩歲而已，怎會突然變成大個女？這類話只會讓家姐感到壓力，不該說。

「你走開啦，唔好咁大力呀，會整親細佬㗎！（別這麼用力，會弄痛弟弟的）」家姐一夜之間從得寵主角頓貶為大配角，心情已夠差透，以為親親BB嘛，又被無辜責罵，這只會增添她對弟弟的厭惡。這類話，更不該說。

「家姐，快過來！細佬有份禮物送俾你。」高質爸媽帶嬰兒回家的第一天，注意力反而集中於家姐身上。不出一會，家姐已對弟弟寵愛有加，不存絲毫妒忌不安的情緒呢！

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