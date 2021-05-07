對於奧斯卡 的賽前預測，測不中的，側側膊了事吧，至於靈感準測中的，少不免會嘩嘩哈哈炫耀一番。

筆者於三月「宿敵」一文，是這樣寫的—今年最想看的候選電影 ，是「農情家園」（Minari），那位年屆七十三的南韓 演員尹汝貞，隨時會擊敗葛倫克蘿絲(Glenn Close)和奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）奪最佳女配角呢！

哈哈！猜中了，高興之極。其實豈止本人猜中？賽前一晚，南韓國寶級演員尹汝貞已成為頂頭大熱。事實上，奧斯卡之前，她已連掃多個國際電影節獎項，鋒頭之勁，一時無兩。

尹汝貞奪奧斯卡最佳女配角是意料中事，但她能操一口流利英語，及於台上揮灑自如散發高度幽默感和個人魅力，那倒是今年奧斯卡頒獎禮一大驚喜，普遍外國媒體都形容她為：「She steals the show！」

姑勿論是尹汝貞本人也好，劇中那位不一樣的嫲嫲也好，都總括給我以下的印象—富幽默感、對生活持樂觀態度、具有無窮生命力、盡心盡意地愛每一位家人…尹汝貞是現代女性的學習典範。

雖然她打趣說，是兩個兒子令她要努力工作，其實現代嫲嫲已不再是目不識丁的「煮飯婆」了。

我認識的嫲嫲都有自己喜愛的工作和發展興趣的空間，她們關心世事，與時並進，與家人保持良好溝通。

也許是尹汝貞給我靈感吧，那天在友人家探訪時，兩歲娃娃在鬧彆扭哭哭啼啼，父母拿她沒辦法。我只是花了三秒，就讓小孩破涕為笑了，我不過是對準她扮個極醜鬼臉而已，輕鬆玩玩也無妨嘛！