中國 人講道德，其實有不同的說法，不過也可從文字的角度去看這兩個字。「道」字從辵、從首，「辵」指「乍行乍止」，與走路有關，而走的姿態，不是橫衝直撞，而是一邊走一邊思索，所以加個「首」，表示要用頭腦，以及分析其來龍去脈，從「頭」開始，而「首」中有「目」，少不免要用眼睛去張望和觀察，既要看天也要看地。

「道」倘若有「走路」之意，就不是那麼形而上，不是老子說的甚麼「道可道，非常道」，而是可以引申為踐履之意。所以也有古人以「蹈」字訓釋「道」，兼顧其音義，並且由「蹈」字說到其涵義是「循規蹈矩」，即走路時候能遵守行為規範的形貌，是兢兢業業、立身行道，循序漸進的一個積累過程。

再看「道德」的「德」字，《康熙字典》的解釋是：「善美正大光明純懿之稱也。」其實在商代卜辭和先秦文獻，「德」字與「得」字相通，有得到、獲得之意。

倘若將「德」字拆解，由「彳」、「十」、「四」、「一」和「心」構成，不過在小篆裡，那個「四」字又寫作「目」，解作「直心」，故《說文解字》釋「德」：「德者得也，內得於己，外得於人，直心也」，有德者便是有一顆正直之心。

「德」字旁邊的「彳」，是後來衍生加上的，帶有小步「行走」之意。右上的「十」字，可以把它做為方向的象徵，而穿鑿附會的則說這是個十字架。右下的一與心，「心」是人的自覺心，「一」將人與天相隔，既可說是「人在做，天在看」，也可說這就是「天人合一」的境界了。