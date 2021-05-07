我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

文字角度看道德

〈六合飛翔〉岑逸飛

中國人講道德，其實有不同的說法，不過也可從文字的角度去看這兩個字。「道」字從辵、從首，「辵」指「乍行乍止」，與走路有關，而走的姿態，不是橫衝直撞，而是一邊走一邊思索，所以加個「首」，表示要用頭腦，以及分析其來龍去脈，從「頭」開始，而「首」中有「目」，少不免要用眼睛去張望和觀察，既要看天也要看地。

「道」倘若有「走路」之意，就不是那麼形而上，不是老子說的甚麼「道可道，非常道」，而是可以引申為踐履之意。所以也有古人以「蹈」字訓釋「道」，兼顧其音義，並且由「蹈」字說到其涵義是「循規蹈矩」，即走路時候能遵守行為規範的形貌，是兢兢業業、立身行道，循序漸進的一個積累過程。

再看「道德」的「德」字，《康熙字典》的解釋是：「善美正大光明純懿之稱也。」其實在商代卜辭和先秦文獻，「德」字與「得」字相通，有得到、獲得之意。

倘若將「德」字拆解，由「彳」、「十」、「四」、「一」和「心」構成，不過在小篆裡，那個「四」字又寫作「目」，解作「直心」，故《說文解字》釋「德」：「德者得也，內得於己，外得於人，直心也」，有德者便是有一顆正直之心。

「德」字旁邊的「彳」，是後來衍生加上的，帶有小步「行走」之意。右上的「十」字，可以把它做為方向的象徵，而穿鑿附會的則說這是個十字架。右下的一與心，「心」是人的自覺心，「一」將人與天相隔，既可說是「人在做，天在看」，也可說這就是「天人合一」的境界了。

中國

上一則

我的蜂鳥媽媽

下一則

我的人生轉折

延伸閱讀

《老照片說故事》承先啟後話中文

《老照片說故事》承先啟後話中文
清乾隆白玉雕進寶圖筆筒 蘇富比135萬拍出

清乾隆白玉雕進寶圖筆筒 蘇富比135萬拍出
山西考古還原周代貴婦生活：美食美酒伴美顔

山西考古還原周代貴婦生活：美食美酒伴美顔
性與情

性與情

熱門新聞

中國人也是喜歡喝湯的民族。（本報系資料照片）

來一碗湯

2021-05-01 03:02

渣男何其多

2021-05-02 03:02
台南度小月的擔仔麵。（本報系資料照片）

擔擔麵

2021-05-03 03:02
圖╱曾華容

另類的吃法

2021-05-05 02:00
詩人管管因跌倒昏迷，5月1日過世，享壽92歲。(本報資料照片)

詩人管管跌倒昏迷不醒 享壽92歲

2021-05-02 03:37
邱吉爾。（遠流出版社．圖片提供）

亂世中的他們，如何自處

2021-05-02 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世