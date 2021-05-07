「懸崖之上」張藝謀超班諜戰片

剛上畫的「懸崖之上」是近年看過最緊張刺激的超班諜戰片，導演 張藝謀終於從「滿城盡帶黃金甲」的唯美浮誇，回到他最耍家的深度劇情、人性描畫、情節細膩，功力大曬泠。電影 難拍，選景在冰天雪地的哈爾濱，演員穿上成呎厚戲服，埋身厚雪中以避敵人耳目，在半個人般高的積雪中打鬥，序幕已是一場爾虞我詐，戲味十足，帶觀眾入戲。

故事講述上世紀30年代，為獲得日本反人類實驗的證據，中國 派出四位由張譯、秦海璐、于和偉、劉浩存飾演的地下黨特務組成名為「烏特拉」的小組，往東北執行秘密任務，救援從日方逃出的同胞。但由於前線人員被捕，洩露了四人行蹤，令他們身陷險境。四人到達哈爾濱即被敵方盯上，並布下天羅地網，要一舉殲滅他們。四人在嚴峻考驗下與敵人鬥智鬥勇，誓死執行秘密任務。那年代沒手機、電腦，做間諜難上加難。

劇情曲折，峰迴路轉，敵我難分，牽引觀眾邊看邊猜，他身分會被揭發嗎？他能逃出死門關嗎？節奏明快，緊張中帶浪漫溫情，一輪刺激高潮後，給觀眾唞一口氣，又再緊張起來，一場老爺車追逐戰精采難拍，一定要睇。新人劉浩存，名字男性化，其實是圓圓杏眼的美少女，最新的謀女郎，電影由戲蹺、演員、氣氛、外景、道具都一絲不苟，滴水不漏，大銀幕上氣勢逼人。