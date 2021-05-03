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每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

老死不相往來

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

她在大型超市正忙於為孩子挑選高級牛扒之際，突然有人從後輕拍她的肩膊，回頭一看，她臉上的表情不上不下地僵住了。

是他嗎？記憶中的他較軒昂，面前的他身材卻有點單薄，比想像中黝黑矮小，是人老了吧，一副骨頭敵不過歲月的侵蝕。

「哈！真係你，無見咁耐，你都無乜變喎。」他是稱讚她保養得宜，還是曲線揶揄她為人古板、一成不變？她下意識將頭髮從臉頰塞進耳後，好讓自己看來清爽自然。她慶幸這天早上把頭髮整理妥善，即使是戴著口罩，也沒忘記化上淡粧。她有信心，這天她仍好看。

這個男人卻十分難看。記憶中的他輪廓深刻、俊朗非凡，現在面前乍現的，不過是一張有稜有角的臉孔、高聳的顴骨和明顯後移的髮線，讓他看來悽愴憔悴。

「嘻嘻！係呀，好耐無見，你都無乜變呀。」這又不完全是違心話，那人說話時堆滿虛假的笑容，雙眼圓睜大話連篇的表情，倒是跟記憶相符。只怪自己當年懵懂無知，姑勿論旁人如何告誡她小心這人，卻一次又一次地原諒了他，直至親眼目睹他左擁右抱，自己人財兩失了，才願意醒過來。

這個曾把她的心徹底壓碎的人，竟然夠膽把臉湊近說：「不如坐低飲杯嘢。」她未來得及開口推掉之際，有個穿超市制服的年輕女子走近，並說道：「收工走得。」他尷尬地跟著那女子離開。

那位說話帶口音的女子，年輕得可以當他的孫兒了。有些男人總有泡妞伎倆，被搭上的女人卻會霉運纏身呢，她想。

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