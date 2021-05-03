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外國的豆腐

〈飲食香江〉林柏榮

偶然看到一齣紀錄片，講述日常飲食的碳排放，節目邀請了幾位嘉賓一起用膳，各自選擇菜式後，主持人揭曉並解釋那位對環境帶來最大的傷害。

不少有趣的知識是想像以外的，例如青口（也稱貽貝）會吸收碳來製造外殼，所以頭盤要青口是環保的選擇。到主菜時間，有牛扒、魚柳等肉食，也有一款素食供應，那就是一塊長條型的豆腐，廚師用火槍加熱豆腐外表，笑說會有焦香，然後再抹一層味噌調味。

毫無懸念的，選擇牛扒的碳排放最高，那位嘉賓一臉不可置信和內疚的表情正符合節目需要，豆腐固然是環保之選，問題是吃得飽嗎？

廚師煞有介事的烹調那條豆腐，像自己發明似的，其實不過是日本常吃的田樂燒，早在江戶時期已經出現，距今有接近400多年，做法是將豆腐切成長條形，用竹籤串起來焙烤，最後塗上味噌。名稱的由來，據說是在農耕祭典上，田樂法師會穿上白袍配茶色外衣，這跟豆腐加味噌顏色相似，再加上法師會騎在高蹺上跳舞，看起來像竹籤串豆腐的模樣，於是這種豆腐料理便叫做田樂燒。

過去這只是平常農家當作茶點，並不會當作主菜出現，但人們嘗試加入不同的材料，做出多樣的田樂燒，簡單的會混合味噌和山椒粉，微辣的口感分外惹味；也有的混合了酒，除了味噌外又多分酒香；講究一點的，會將年糕套在豆腐上，柔軟的豆腐與煙韌的年糕合而為一，口感特別。還有形形式式的田樂燒，足見豆腐的可塑性和庶民的創意。後來出了分支，以「水煮」代替了「燒烤」，又以蒟蒻取代了豆腐，慢慢演變成我們認識的「關東煮」。

外國人對東方文化只有片面理解，截取了部分形式，回國後以環保包裝成健康美食，事實上，日本豆腐之所以美味，並不單是燒烤或味噌的成果，更重要的是水質。日本的水是軟水，盛產豆腐的京都，更加是超軟水，可以確保了豆腐柔軟圓潤，但歐美地區通常是硬水，以這些水做出來的豆腐肯定品質不好，還要被當作主菜，為了環保要勉強推銷這難吃又不飽肚食材，實在是匪夷所思。

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