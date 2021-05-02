現在仍然享有盛譽的「四大天王」劉德華、張學友、郭富城、黎明，在名聲雀起的上世紀九○年代，在香港 乃至全中國甚至大中華地區更是如雷貫耳、萬人崇拜的偶像。

以當時對四偶像現象分析，我發現人們崇拜角度有所不同，有崇拜劉德華的歌與品格及英俊的，有崇拜張學友的歌的，有崇拜郭富城與黎明體型外貌的。再細分對郭富城與黎明的樣貌崇拜亦有區別：對郭的崇拜是崇拜他的硬朗，粗曠，舞蹈了得；對黎則是崇拜他的斯文清秀靚仔。

據此我發現，不同性格的少男少女會崇拜不同的對象。喜歡唱歌的男女會選擇張學友作為偶像，他們喜歡學習張帶點浪子色彩的深情演繹；而更多的懷春少女則迷戀於黎明。一名同事他的情竇初開的女兒，就是典型的黎明迷，偶像黎明即使不是出席演唱會而是出席一些商業推廣活動，她也必定追隨，到場後每次都激動得心口撲撲跳。問她到底喜歡黎明什麼，只有兩個字：靚仔。

那時粵港兩地的娛樂新聞幾乎每天都報導四大天王的消息。兩地只要有他們的演唱會，人們必定打崩頭搶票，黃牛黨必定全軍出動。有一次劉德華在廣州天河開演唱會，地處廣州城中心區域、佔地五十二萬平方米的偌大天河體育中心，當晚東南西北四個寬闊大門口包括門前的幾條大馬路，提前兩個小時就人頭湧湧，車堵長龍了。演唱會現場，從開演到結束，幾個小時場面熱度不減，坐滿上萬觀眾的現場，人們發了瘋似的狂叫，直至聲音嘶啞，淚流滿面。在四大天王誕生地香港更是如此，不論是商演還是慈善演，均場場爆棚。

整個九○年代，四大天王占據著香港甚至整個華人 娛樂圈的重要位置，演出達一千六百多場次，獲獎無數。華人社會普遍承認，四大天王代表著華人追星族現象的巔峰。雖然此現象尚未到達米高·積遜（Michael Jackson ）在全球的影響力。（米高·積遜巔峰時期的一次演唱會，瘋狂的歌迷們因興奮過度竟出現了兩人猝死在演唱會現場。）

無論如何，萬眾追星崇拜偶像，是經濟蓬勃向上，社會心態積極而且充滿希望的反映。而四大天王的出現，無疑是香港社會興旺的表現，也是香港的光榮。事實是，當時的香港，社會意氣風發，經濟繁榮，人心穩定向上。

今天的世界，因疫情 打擊，政治紛爭，經濟不景，社會撕裂，人心壓抑，暫時見不到如此熱烈向上的場面了。只能祈願陰霾早點過去，世界重歸正途，人心重新聚攏，人們再度有暇創造與崇拜偶像。