前些日子，在世界日報上讀到了「達叔」吳孟達 先生辭世的消息，心情沉重。

在我住家書櫥上置放不少音像光盤，其中包含「達叔」所有電影 作品。

印象中，達叔在他演出的每部電影，可不是擔當簡單的「配角」，完全是挑大梁的「主角」。記得有人說，達叔作為周星馳的「黃金拍檔」，就如一株與「紅花」相襯的「綠葉」，其演技更凸顯了周星馳的獨樹一幟。一部生動出彩，引人入勝的電影作品，吸引眾人，那他也是真正意義上的主角。

當天晚上，我再次拿下達叔演出的電影光盤。這是達叔與周星馳合演的電影《逃學威龍》第一部，也是我在香港 首次觀看的達叔電影。

1991年7月下旬，正在香港彌敦道慢行。聞得香港朋友吳先生樂哈哈說：「本家達叔又有好電影了。」我看看吳先生，疑問：「什麼本家達叔？」吳先生臉上保持笑意說：「吳孟達先生，他姓吳，我姓吳，這不是本家嗎？」我恍然大悟。早已聽聞吳孟達先生的名字，很可惜，他的電影還沒看過。

吳先生指指街上大型海報說：「《逃學威龍》第一部。」只看電影海報圖文並茂，周星馳、吳孟達、張敏等演出者描畫其上，導演陳嘉上。

不等我開言，吳先生比比劃劃說：「我好幾個朋友看過電影了，都說非常好看。還說達叔演出看學校大門的大爺，夠生動夠詼諧。」

看電影的興致立即勾起了。我問：「怎麼你們稱呼吳孟達為『達叔』的？」吳先生毫不隱瞞說：「走在香港，在公眾場合包括茶樓大排檔常見達叔，他沒有半點香港明星架子。人們說他待人親和客氣、熱情大度，故而親切親熱喊他達叔了。」

他說，半年前與小女兒在某麵食店吃早餐，恰好看見達叔在場。女兒遇見明星，自當想著達叔簽名。達叔二話不說，接過吳小女兒的筆記本簽名。她說聲多謝，欲言又止。達叔問：「是不是想替你好朋友要達叔簽名？沒問題。」

說罷，達叔在另一張紙上簽下名字。吳先生歡悅地說：「那會兒，我小女兒說『達叔威武』！事後，我問小女兒為什麼說「達叔威武」？小女兒這樣回答說，達叔好人，演技又好，所以說『達叔威武』。」頓時，我忍俊不禁。

與吳先生在一起，趕緊買票觀看《逃學威龍》第一部。當電影落幕，我打心裡贊同「達叔威武」的評語。從此以後，我成了達叔的忠實觀眾之一。

時光荏苒，流年似水，不曾有機會結識達叔。而今達叔雖已遠行，但是，無論電影中的達叔，抑或現實生活中的達叔，他留給電影觀眾的，將會是不可磨滅的記憶。