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易學難做雞蛋餅

〈太平山下〉卡芒

雪櫃裡面，有幾顆昨天做完蛋白蛋糕剩下來的蛋黃，幾顆橙橙黃黃的擁擠在碗裡。到底能要怎樣才把它們吃掉，炒蛋黃避免太新奇，蛋黃醬難度太高，想了半天，就做雞蛋餅吧！

雞蛋餅，又叫蛋黃餅，就是簡單地將雞蛋、麵粉、糖三種在家中隨手可得的材料混合在一起，然後唧成小圓形狀，烘烤幾分鐘即可食用。食譜看似簡單，原來做起來也有不少學問和細節要留意。

蛋黃以外還需要蛋白，蛋黃帶出蛋香和金黃色，而蛋白則可以提升餅乾的鬆脆度，所以每兩個蛋黃便要多加一個全蛋。

接著打發雞蛋們至淺黃色，把空氣打入，可以令餅乾更加鬆化，中途加入砂糖。沒有砂糖，蛋液就發不起，太多又過甜，太少又帶不出蛋的香味。最後把麵粉分兩次過篩加入，麵粉一定要過篩及分兩次，不然容易起粒，餅乾不得均勻。

混合麵粉時，要輕輕攪拌，看不見麵粉便要停手，避免攪拌太多令餅乾起筋而影響口感。最後一個步驟，把攪拌好的餅乾糊放入唧花袋，唧成一個又一個小圓餅在焗盤上，放入焗爐焗幾分鐘，幾十塊雞蛋餅就出爐。

看見幾十個小金幣隨著蛋香跑出來，童年時邊抓雞蛋餅邊看電視的畫面浮現。剛烘好的雞蛋餅還帶點軟，多等幾秒，用剷子把雞蛋餅們剷起來，那聲音清脆嘹亮如幾十塊金幣互相敲打。

整餅整了半天，挺佩服做雞蛋餅的師傅們，一盤雞蛋餅看似很多塊，剷起來原來只得一碗的量，就是看半集電視劇都能吃完的分量。材料簡單，所以不能賣很貴，但手藝十分影響雞蛋餅的口感，過程更需要和時間及耐性競賽。

整個房間充滿蛋香，抱著一大碗新鮮出爐的雞蛋餅，拿著遙控器無所事事地按轉台，這是童年時的一大樂事。

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