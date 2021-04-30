終於熬過了那下午三時漸天陰、五時天空已全黑的窩囊冬天，倫敦 近來天天放晴。晚上七、八時仍見天亮。燦爛的陽光從樹梢間傾瀉而下，柔和的春風灌進家裡的陽台，好像熱烈地向我招手：「快出來跑跑呀！」

我這樣想，殊不知，人人也這樣想。打從聖誕Lockdown已足足耽在家裡接近四個月了，再不趁晴天出來跑跑，對不起自己呀，於是倫敦近來大小街頭，都呈現了人山人海的景象。

甫走下街，已見轉角處那間髮廊門外有顧客排隊輪候，小店裡五位理髮師齊齊開工，一字排開甚有氣勢。理髮店終於重開，對眾人來說是極好的消息，起碼毋須再在電視新聞看見英相強生那披頭散髮的驚嚇造型了。

急不及待跑去西區的Westfield大型室內商場看看，我視這裡為我的倫敦「又一城」呢！入口處的露天咖啡 座全部爆滿，長長人龍在等候，不願意等候的已拿著外賣咖啡於廣場席地而坐，墟冚得似嘉年華。

英國 暫時只准許露天食肆恢復服務，生意人最懂變通，本來不設露天客座的，也突然增設室外設施。就連唐人街Gerrard Street的兩旁都放滿了桌椅，可供客人露天吃點心或乾炒牛河，增添法國風情。

話說Westfield商場內，已實施左上右落的人群控制措施，熱鬧程度十足像每年的暑假。店舖如波鞋店、時裝店、Donut店等，就連頂級名牌包包店，門外都現排隊人龍。大家都厭透了網上購物，要來報復式實體shopping吧！

走在街上，途人十居其九都已沒有戴口罩，一切已回復正常了嗎？突然卻起了一身的雞皮疙瘩。