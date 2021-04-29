葉振棠和麥志誠有首合唱的歌叫《難為正邪定分界》，歌詞是人與魔的對話，頗有啟發性。人唱：「對抗命運但我永不怕捱，過去現在難題迎刃解，人生的彩筆蘸上悲歡愛恨，描畫世上百千態。」魔唱：「控制命運任我巧安排，看似夢幻凡人難盡瞭解，人間的好景給我一朝破壞，榮辱愛恨任分派。」人唱：「努力未願平賣，人性我沒法賤賣。」魔唱：「今天死結應難解。」人唱：「努力興建。」

人與魔的對話，有如正與邪的對話。人與魔之間，有所謂「道高一尺，魔高一丈」，說明人不是魔的對手，令人氣餒。但佛門則說，這種情況僅是就修行人初期而言，雖說魔高一丈，道只有一尺，但若能精進不懈，等到道高無量，則魔高又能幾何？

但這會否太樂觀呢？

曾有人取笑說，所謂「道高一尺，魔高一丈」，有如「稻高一尺，茅高一丈。」為甚麼呢?因為農夫太懶，以致稻只有一尺高，而茅則有一丈高。理論上如此，但甚麼是道？「道可道，非常道」，道是無形無相，但魔的種類，一樣很多，魔沒有一定形狀和處所，它是無孔不入，到處都有。若說道是正，魔是邪，歷來則有「正邪不兩立」、「邪不能勝正」的說法。

回頭再看葉振棠之歌，魔唱：「盡情破壞。」合唱：「彼此也在捱。」人唱：「世界腐敗犯法那需領牌（看吧邪力正強大）。」人唱：「法理若在為何強盜滿街（看吧強盜滿街）。」人唱：「人海的衝擊比那蒼海更大（啊啊）。」合唱：「難為正邪定分界。」

這裡的合唱作出定論：難為正邪定分界。