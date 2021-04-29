上世紀五十年代開始，粵港間建立關卡，一改長期以來兩地居民自由來往的慣例，出入要有由粤省公安 廳發出的來往港澳通行證，小小的一張紙，將原來港穗一家親關係一刀切斷，內地普通人很難有機會拿到一紙通行證。

就算持有外國護照、獲得外國邀請或入境簽證人士，但只要你缺了這張通行證，仍然出不了境。通行證出境口岸有規定，到香港 走羅湖，去澳門 走拱北（還指定是坐巴士抑輪船），有親友返澳時因貪方便取巴士而非指定輪船就過不了關，需折回廣州購船票再出境。

港澳青年學生回國升學，身分註明是港澳學生，寒暑假可以由學校代申請探親用的通行證。當年香港大學醫科收費昂貴且入學條件高，故有意入讀醫科港澳學生改報讀廣州中山醫學院，院長柯麟醫生長期在港澳從事地下黨工作，特別愛護來自港澳青年學子。

六十年代國內經濟環境欠佳，工農業萎縮，人民生活困難，年輕人失業又失學。粵人鋌而走險，靠雙手雙腳穿越邊界，跑到水邊，循來自港澳燈光指引泅水奔向另一世界。也有幸運的也可乘坐小艇小船登陸新土地。馬思聰一家、肥佬黎⋯⋯都是這樣走過來的。有人坐上廣州開往海口輪船，趁船開出珠江口靠近澳門時跳水逃生。有勇氣和決心的人還是可以超越通行證的魔罩，當然也有不幸者喪生大海中。

改革開放後，通行證向有需要人士開放，原來本身是港澳居民、因排華被逼回國印尼華僑、直屬家人甚至國民黨被俘高級將領等都可以持通行證出境來到香港，再找機會回到自己想去的地方。

現在國內居民可以隨時來港澳旅遊和定居，希望通行證不再成為壓在人們心裡的夢魘。