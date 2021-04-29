我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登演說「藏野心」： 4.1兆新政 美危機變轉機？

老有所養 加州提案成人健保允納父母

最緊要是這張通行證

〈太平山下〉鄭子

上世紀五十年代開始，粵港間建立關卡，一改長期以來兩地居民自由來往的慣例，出入要有由粤省公安廳發出的來往港澳通行證，小小的一張紙，將原來港穗一家親關係一刀切斷，內地普通人很難有機會拿到一紙通行證。

就算持有外國護照、獲得外國邀請或入境簽證人士，但只要你缺了這張通行證，仍然出不了境。通行證出境口岸有規定，到香港走羅湖，去澳門走拱北（還指定是坐巴士抑輪船），有親友返澳時因貪方便取巴士而非指定輪船就過不了關，需折回廣州購船票再出境。

港澳青年學生回國升學，身分註明是港澳學生，寒暑假可以由學校代申請探親用的通行證。當年香港大學醫科收費昂貴且入學條件高，故有意入讀醫科港澳學生改報讀廣州中山醫學院，院長柯麟醫生長期在港澳從事地下黨工作，特別愛護來自港澳青年學子。

六十年代國內經濟環境欠佳，工農業萎縮，人民生活困難，年輕人失業又失學。粵人鋌而走險，靠雙手雙腳穿越邊界，跑到水邊，循來自港澳燈光指引泅水奔向另一世界。也有幸運的也可乘坐小艇小船登陸新土地。馬思聰一家、肥佬黎⋯⋯都是這樣走過來的。有人坐上廣州開往海口輪船，趁船開出珠江口靠近澳門時跳水逃生。有勇氣和決心的人還是可以超越通行證的魔罩，當然也有不幸者喪生大海中。

改革開放後，通行證向有需要人士開放，原來本身是港澳居民、因排華被逼回國印尼華僑、直屬家人甚至國民黨被俘高級將領等都可以持通行證出境來到香港，再找機會回到自己想去的地方。

現在國內居民可以隨時來港澳旅遊和定居，希望通行證不再成為壓在人們心裡的夢魘。

香港 澳門 公安

上一則

與君同行

下一則

《老照片說故事》我的家教生涯

延伸閱讀

南加華人旅行社6月底開全美首團 全員接種兩劑疫苗

南加華人旅行社6月底開全美首團 全員接種兩劑疫苗
Excelsior數位通行證 紐約州「疫苗護照」

Excelsior數位通行證 紐約州「疫苗護照」
中印邊界又緊張？西藏邊境發布「15禁」通告

中印邊界又緊張？西藏邊境發布「15禁」通告
北韓宣布不參加東京奧運 「四方對話」落空

北韓宣布不參加東京奧運 「四方對話」落空

熱門新聞

倩華∕圖

壓傷的蘆葦（上）

2021-04-24 03:02
陳佳蕙∕圖

壓傷的蘆葦（下）

2021-04-25 03:02

君子蘭中毒了

2021-04-24 02:07

二次牽手青梅竹馬

2021-04-23 03:05

握緊家的鑰匙

2021-04-22 02:00

前世今生

2021-04-26 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了

大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了
拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖

拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖
乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針

乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針
遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半

遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半
膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝

膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝