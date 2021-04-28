佛學教人精進。背後的動力是對修行不知足。但有些人學佛，稍懂皮毛，就志得意滿，一副「知足」的模樣，所以佛陀在《法華經》有則說法，責備弟子修行時只獲得少許的利益，就發出了滿足的笑聲，無疑太缺乏精進心了。

如果說「知足」顯出其人目光短淺、故步自封，令人鬥志消磨，這樣的「知足」，不要也罷!但如果既能知足，又會精進，來一個矛盾的統一，那又如何？這就首先要弄清楚，「知足」之「知」，與「知足」之「足」，應該怎樣去確切理解?

「知足」之「知」，如果只是認識論上的「知」，這樣的「知足」僅得皮毛，不見得會快樂。「知足」之「知」必須化為行動，知行合一，如王陽明所說：「茫茫蕩蕩，懸空去思一索。全不肯着實躬行。也只是箇揣摸影響。所以必說一箇行， 方纔知得真。」

再說，「知足」之「足」，不是不思進取，所謂「足夠」，視乎能力和時空條件而定，可以有所調整。故老子說：「知足之足，常足」，已是蘊含著不作過分的要求，許多不知足者只是想一步登天，好高騖遠，那不是精進。精進是要按部就班，慢慢來，有一分熱才發一分光。

在這裡，筆者不妨引入《易經》的節卦作說明。「節」是指節制、節約，是約束欲望、對治不知足的手段，也是「知足」的形態。而節卦講「節」，有苦節、安節、甘節。有人知足不樂，因為他是刻意知足，被迫知足。有人知足而不苦不樂，無所謂的感覺，那是安節。若是知足而自得其樂，從心所欲，那才是知足常樂的甘節，節得甘香啦！