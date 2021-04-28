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艇仔粥絕配炒牛河

〈太平山下〉潘健生

如果有人問我早餐最愛的標配是什麼，我會不假思索的說：一碗艇仔粥加一碟炒牛河。我相信，如果在粵港兩地做問卷調查，做這樣選擇的人一定不會少。

艇仔粥以新鮮的小蝦、魚片、蔥花、蛋絲、海蟄、花生仁、浮皮、油條屑為原料，先將粥底煮至綿爛，依照滾粥沖燙粥料的手法，立即沖滾、稍後品嘗。它集魚蝦河鮮及香爽物料之長，爽脆軟滑兼備。其鮮甜美味豐富順喉不言而喻；而牛肉與河粉（加若干豆芽菜幾段香蔥），猛火炒出其特有的鑊香氣與味更難以抗拒。一碗粥一碟粉，一鮮甜一鑊氣香，一乾一溼，是我最滿意的早餐，絕不含糊。

作為艇仔粥炒牛河的熱烈擁躉，對源自河叉縱橫交匯的珠三角地區水上居民的特色食品，進食時常想起自己坐在輕蕩於荔枝灣沙面河面小艇之環境，更增添幾分快意。

在我落筆寫這篇文章時，一名號稱做了八年飲食的東北博主（也號稱偶像是黃海的打假之人）到廣州幾家著名食店試吃，他專挑包括我的這兩味所愛，在抖音上發布了試食視頻，他說粵港流行了幾十年的「艇仔粥只是普通白粥」；又說「炒牛河的味道是北方烤串煙熏多了的味道」。這段視頻即被不少網民熱議，不乏質疑之聲，自然也成為我關注的話題。

不知他說的是不是真心話，如果是，有三個可能：一是他的口味問題，二是他的味蕾問題，三是他為了賺流量。當然幾天後他便公開道歉了，承認不懂美食及不尊重廣東文化，結論大約就是為了賺流量了，或許口味不對味蕾無法品嘗出其中的奧妙也是問題。

客觀的說，在飲食方面，個人口味的形成與其生長環境相關。有說一個人在他九歲前的飲食，對其以後的口味形成有重大的影響。不同地域生長的人，口味不同再自然不過了，從這個意義上說，非南方人對廣東口味無感，不足為奇，更不應指摘。

但可選食材多樣，烹製吸取中外眾多手法，以粵港兩地口味為主的菜系比之其他菜系為更多人接受也是事實。還拿這次打假事件來說，雖來自外地的人一開始對南方的飲食不習慣，隨著不斷的比較，口味有所變化也很正常，許多人就是這樣。

這次對所謂的「打假博主」的視頻，參與質疑的網友當中，就有不少來自北方、深入品食了兩地菜肴後，習慣並愛上艇仔粥及炒牛河等粵港美食的。因此我覺得，我之所以愛艇仔粥炒牛河不僅僅是因為鄙人出生成長在南方，也因為我的味蕾感知符合大多數人的選擇，沒有偏見。

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