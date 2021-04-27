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模範爸媽

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

「老公，我明早九時有個早會，不能帶囡囡去公園，咁你帶佢去，可以嗎？」太太溫柔地問。

「明天上午較鬆動，我帶佢去公園啦！不過，黃昏有個zoom meeting，唔知會開到幾時，原本輪到我講bedtime stories嘅，咁你代我陪阿女睡覺，好嗎？」

我在旁忍不住嘰咕笑起來：「你兩個十足似人家兩公婆揸一架的士，一個早更，一個夜更。」他們也笑起來。

這對年輕夫婦，在倫敦屬於高薪厚職的專業階層，卻不像香港以前般輕易找個nanny湊幼兒。他們於疫情中均在家工作，反而方便親力親為合力湊孩子。

與其笑說他們像早夜更的士司機，其實他倆更像戰場上出生入死的忠心隊友，二為一體，沒有誰都不行。

我欣賞這對夫婦的溝通方法，他們談論甚麼都是細細聲的說，即使是結婚多年仍不忘互說：「親愛的！」、「唔該！」、「多謝！」絕對不存在熟不拘禮、粗聲粗氣的互相咆吼，又或凡事爭持，互相指摘。這對夫婦凡事有商有量，互相尊重，極為合拍，看得人窩心。

人家說一對男女是否「登對」，也許就應該是這個模樣吧！他倆教育水準相若，智慧與學識相等，喜歡品酒的興趣相投，兩人均喜愛孩子和貓。他們之間不存在誰人的地位較高、誰人較權威、誰人被誰人欺凌、誰人大食懶、誰人一言堂等等。

驀然回首，我又是如何湊BB的？縱使是有菲傭姐姐的協助，仍是自己落手落腳忙到一頭煙，還要不時電話報告：BB喝了多少奶、便便是否正常…，老細每晚下班回家都九時多了，孩子都睡了，不靠我傳消息還可靠誰？

疫情 教育 倫敦

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